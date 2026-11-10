COP31 iklim zirvesinde ikinci gün (3)
LİDERLERİN ANTALYA'YA GELİŞİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak 'Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor.
Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, COP31'e katılmak üzere Antalya Havalimanı'na geldi. Berdimuhamedov, Antalya'da Vali Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Kürşad Zorlu, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman da Liderler Zirvesi için Antalya'ya geldi. Havalimanında tören mangasını selamlayan konuk liderler, otellerine geçti.
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