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        Plaj futbolu süper finalleri başladı Alanya Belediyespor'dan bol gollü gövde gösterisi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri Alanya'da başladı. Alanya Belediyespor, ilk maçında Sahilspor'u 193 skorla mağlup ederek, şampiyonaya farklı bir galibiyetle giriş yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Plaj futbolu süper finalleri başladı Alanya Belediyespor'dan bol gollü gövde gösterisi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri Alanya'da başladı. Alanya Belediyespor, ilk maçında Sahilspor'u 193 skorla mağlup ederek, şampiyonaya farklı bir galibiyetle giriş yaptı.

        Alanya, plaj futbolunda Türkiye şampiyonunu belirleyecek büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı. 15 Kasım'a kadar sürecek şampiyonanın ilk günü, bol gollü karşılaşmalara sahne oldu.

        Alanya Belediyespor'dan 19 gol!

        Günün en dikkat çekici sonucu, Alanya temsilcisi Alanya Belediyespor'dan geldi. Sahilspor karşısında etkili bir oyun sergileyen takım, rakip fileleri havalandırarak sahadan 193 skorla galip ayrıldı. İlk maçını farklı kazanan Alanya ekibi, şampiyonaya iddialı bir başlangıç yaptı. İlk günün diğer karşılaşmalarında Serhad Erciş Örene Spor, Karataş Belediyespor'u 43; Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği, İskenderun 1967'yi 101, Karasu 1933 Spor, 19 Mayıs Belediyespor'u 65 mağlup etti. Matso Manavgat Belediyespor ise Özderespor karşısında 133'lük galibiyet elde etti. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da tribünden Alanya BelediyesporSahilspor karşılaşmasını takip etti.

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        Plajda heyecan dolu mücadele

        Süper Finallerde 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda Alanya Belediyespor, saat 10.00'da Serhad Erciş Örene Spor ile karşılaşacak. Günün diğer maçlarında saat 10.00'da Arsuz Belediyesporİskenderun 1967, 11.30'da Karasu 1933 SporMatso Manavgat Belediyespor ve 13.00'te Karataş BelediyesporSahilspor mücadele edecek.

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