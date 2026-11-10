Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası Alanya'da başladı

Şampiyonanın ilk gününde oynanan 4 karşılaşmada ise şu sonuçlar alındı:

10-12 Kasım'da oynanacak grup maçlarının ardından dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 13 Kasım'da yapılacak çeyrek final karşılaşmalarının ardından son 4'e kalan ekipler, 14 Kasım'da finalist olmak için sahaya çıkacak.

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