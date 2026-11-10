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        Antalya'da 7 ilçede kamu personeline 2 gün idari izin

        Antalya'da düzenlenecek COP31 Konferansı kapsamında trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla 7 ilçede görev yapan kamu personeli, 1112 Kasım'da idari izinli sayılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Antalya'da 7 ilçede kamu personeline 2 gün idari izin

        Antalya'da düzenlenecek COP31 Konferansı kapsamında trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla 7 ilçede görev yapan kamu personeli, 1112 Kasım'da idari izinli sayılacak.

        Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süresince trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kamu personeline yönelik idari izin ve hizmet tedbirleri alındı.

        Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 1112 Kasım 2026 tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi. Kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlar tarafından belirlenen nöbetçi personel ise kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

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        Adli ve askerî kuruluşlar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak.

        Vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken mağduriyet yaşamaması için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamaları yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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