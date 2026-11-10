Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Aspendos Arena'da tahliye işlemleri başladı

        Aspendos Arena'da tahliye işlemleri başladı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerine ev sahipliği yapan 5 bin kişilik Aspendos Arena'da, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye süreci başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile kiracı firma arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sonunda tahliye kararının kesinleşmesi ile malzemelerin alandan çıkarılmasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Aspendos Arena'da tahliye işlemleri başladı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerine ev sahipliği yapan 5 bin kişilik Aspendos Arena'da, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye süreci başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile kiracı firma arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sonunda tahliye kararının kesinleşmesi ile malzemelerin alandan çıkarılmasına başlandı.

        Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, uzun yıllar gösterilerini Serik'teki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yaptı. 2008 yılına kadar antik tiyatroda sahne alan topluluk, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerine ara vermek zorunda kaldı. Bunun üzerine topluluk, Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın konumdaki Belkıs Mahallesi'nde mülkiyeti Hüseyin Avni Aykol'a ait araziyi kiraladı. Arazide, 1260 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena Gösteri Merkezi kuruldu.

        REKLAM

        KİRACI FİRMAYA KARŞI DAVA

        Aspendos Arena ile ilgili hukuki süreç, yapının bulunduğu alanın arkeolojik sit statüsü ve imar mevzuatı üzerine başladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017 yılında gösteri merkezinin yıkılmasına karar verdi. Bir yandan da Serik Belediyesi tarafından kaçak yapılarla ilgili uygulanan yıkım kararları ve idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçler üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. Bu gelişmelerin ardından arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol da kiracı firmaya karşı 2018 yılında tahliye davası açtı.

        TAHLİYE KARARI KESİNLEŞTİ

        Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile Anadolu Ateşi'nin bağlı olduğu şirket arasında uzun süredir devam eden hukuki süreçte tahliye kararının kesinleşmesi üzerine gösteri merkezinde boşaltma işlemleri başlatıldı. Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a ait malzemeler alandan çıkarılmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        COP31 süresince Antalya'da bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        COP31 süresince Antalya'da bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akdeniz'in geleceği için ülkeler arası işbirl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akdeniz'in geleceği için ülkeler arası işbirl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Finans, telekomünikasyon ve havacılıkta iklim...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Finans, telekomünikasyon ve havacılıkta iklim...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 81. Genel...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 81. Genel...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel a...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel a...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişim...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişim...