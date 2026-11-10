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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman ile bir araya geldi.

        Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde, daha adil, kapsayıcı ve etkin bir BM sistemine yönelik beklentimizi dile getirerek çok taraflı işbirliği ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları ve COP31 taahhütlerinin somut adımlara dönüştürülmesi üzerinde durduk. Sayın Rahman'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ediyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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