COP31'de Karadeniz ezgileri yankılandı

COP31'in ikinci gününde, uluslararası müzakerelerin gerçekleştirildiği Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldı. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden tulumun sesi zirve alanında yankılanırken, çevreden geçen katılımcılar müziğe ilgi gösterdi. Bazı katılımcılar ve uluslararası medya mensupları, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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