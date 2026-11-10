"Dönüşümün anahtarı: Finansman, iş birliği ve risk paylaşımı"

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, "İklim hedeflerine ulaşmak için politika yapıcılar, uluslararası finans kuruluşları ve müşteriler birlikte hareket etmeli. Taraflardan biri geride kalırsa hedefe ulaşmak mümkün değil" dedi.

İş Bankası, İklim Destekçisi olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ikinci gününe bankanın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Programı ve Saygı Duruşu ile başladı.

İklim Finansmanı Sahnesi'nde düzenlenen "İklim Hedeflerinden Dayanıklılığa: Dönüşümü Ölçeklendirmek için Finansmanı Harekete Geçirmek" başlıklı panelde, iklim hedeflerinden dayanıklılığa uzanan dönüşümün finansman boyutu ele alındı.

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UNEP FI İklim Değişikliği Lideri ve NZAOA Sekreteryası Eş Başkanı Kai Remco Fischer moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy'un yanı sıra Standard Chartered Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Karma Finansman Programları Başkanı John Murton ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Finansal Sistemler İklim Stratejisi ve Uygulama Direktörü Ksenia Brockmann yer aldı.

"Hedef varılacak yer, geçiş planı ise izlenecek yol"

Panelde söz alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, bankacılık sektörünün iklim hedeflerini değerlendirirken hedef, geçiş planı ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülen yolculuğun birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Gürsoy, "Hedef aslında varmak istediğimiz yer, geçiş planımız ise oraya nasıl ulaşacağımızı gösteren yol. Farkı oluşturan ise yolculuğun kendisi. Bu yolculukta politika yapıcılar, uluslararası finans kuruluşları, finansal kuruluşlar ve müşteriler birlikte hareket etmeli. Taraflardan biri geride kalırsa hedefe ulaşmak mümkün değil" diye konuştu.

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Bankanın net sıfır yolculuğu

Türkiye İş Bankası'nın finansman portföyü için 2050 net sıfır hedefi belirlediğini kaydeden Gürsoy, karbon yoğunluğu en yüksek sekiz sektörde 2030 emisyon yoğunluğu hedefleri oluşturduklarını ve bu hedeflere ulaşmak için ara hedefler belirlediklerini söyledi.

"Geçiş planları stratejinin parçası olmalı"

Panelde söz alan Standard Chartered Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Karma Finansman Programları Başkanı John Murton, özellikle gelişmekte olan piyasalarda şirketlerin emisyon verilerine ulaşmanın ve güvenilir geçiş planları hazırlamanın güçlüklerine değindi.

Şirketlerin dönüşüm planlarında bugünden uygulanabilecek adımlara yer vermesi gerektiğini belirten Murton, iklim hedeflerini erteleyen şirketlerin risklerinin de artabileceğini ifade etti. İklim riski ile finansal riskin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Murton, dönüşüm yatırımlarını daha erken gerçekleştiren şirketlerin değişen piyasa koşullarına karşı daha dayanıklı olabileceğini kaydetti.

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EBRD Yeşil Finansal Sistemler İklim Stratejisi ve Uygulama Direktörü Ksenia Brockmann ise finans kuruluşlarının geçiş planlarını birlikte geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Brockmann, müşteriler ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleştirilen araştırmalara göre katılımcıların yüzde 50'sinin geçiş planlaması sürecine başladığını, yüzde 20'den fazlasının ise geçiş planlarını kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.

Günün açılışında sürdürülebilir enerji ve altyapı konuşuldu

Bankanın standındaki günün ilk paneli ise "Geleceğe Güç Vermek: Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Yatırımları" başlıklı oturumla başladı. Panelin katılımcıları TAV Havalimanları Holding Çevresel ve Sosyal Uyum Müdürü Almila Dilara Çelik, Türkerler Holding Enerji ve Sağlık Yatırımları CFO'su Ahmet Yıldız ve Tersan Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Paksu oldu.

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Panelin yönetimini üstlenen İş Bankası Proje Finansmanı Birim Müdürü Canan Gürsel, sürdürülebilir enerji ve altyapı dönüşümünde kamu politikalarının yanı sıra reel sektörün öncülüğünün ve finans dünyasının desteğinin önemine dikkat çekti. Ahmet Yıldız, yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni kapasite oluşturmanın yanı sıra dijitalleşme, maliyet yönetimi ve çevreselsosyal sorumlulukların önemine dikkat çekti. Almila Dilara Çelik havalimanlarında karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim risklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, Ahmet Paksu da Türkiye'nin denizüstü rüzgar enerjisi alanında üretim ve ihracat üssü olma potansiyeline işaret etti.

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Sanayinin dönüşümü konuşulacak

Günün ikinci yarısı moderatörlüğünü Türkiye İş Bankası, Kurumsal Krediler Tahsis Birim Müdürü Tülay Yılmaz Ayçin'in üstleneceği "Karbon Yoğun Sektörlerde Stratejik Yaklaşımlar" başlıklı oturumla açılacak. Panelde Borçelik ve Çimsa yöneticileri yol haritalarını ve hedeflerini paylaşacak.

Öğleden sonranın ikinci paneli ise "Sermayeden Karbon Azaltımına: Yeşil Sanayileşmenin Finansmanı" başlığıyla yapılacak. Panelde IFC, Şişecam ve Siemens Finansal Hizmetler Türkiye temsilcileri sanayide karbon azaltımını destekleyen yatırım ve finansman modellerini, teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirecek.

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Günün son paneli Türkiye İş Bankası, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Birim Müdürü Ebru Aslan moderatörlüğünde "Dönüşümün Rotası: Lojistik ve Ulaşımda Karbonsuzlaşma" adıyla hayata geçirilecek. Alışan Lojistik, Toyota Pazarlama Türkiye ve Tırsan temsilcileri lojistik ve ulaşımda karbonsuzlaşma stratejilerini, sektörel dönüşümün ihtiyaçlarını ve sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini konuşacak.

COP31 boyunca iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı oturumlara ev sahipliği yapmaya devam edecek olan banka, İklim Finansmanı Merkezi'ndeki standında tüm katılımcıları ağırlamayı bekliyor.

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Zirvede kurulacak iş birliklerinin iklim eylemine kalıcı ve somut katkılar sunmasını amaçlayan bankanın COP31 panel takvimi, oturum başlıkları ve konuşmacı detaylarına bankanın web sitesini üzerinden ulaşılabilecek.