Antalya merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

Soruşturmada, Y.D. isimli vatandaşın, bir internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vadeden şüphelilere toplam 1 milyon lira gönderdiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, nitelikli dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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