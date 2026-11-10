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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri TOGG CEO'su Karakaş: ''2035'te karbon nötr olmayı hedefliyoruz'' COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'a yoğun ilgi

        TOGG CEO'su Karakaş: ''2035'te karbon nötr olmayı hedefliyoruz'' COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'a yoğun ilgi

        Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası katılımcıların Togg'a merakla yaklaştığını belirten Karakaş, "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        TOGG CEO'su Karakaş: ''2035'te karbon nötr olmayı hedefliyoruz'' COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'a yoğun ilgi

        Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası katılımcıların Togg'a merakla yaklaştığını belirten Karakaş, "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Startup Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı. Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi. Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

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        "Kağıtsız, dijital bir fabrika"

        Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip, bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var, bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi

        "Burada olmamız gerektiğine inandık"

        Togg CEO'su Karakaş, COP31'in önemine dikkat çekti, "Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık" dedi. Karakaş, bundan sonra neler yapabileceklerini de burada gösterdiklerini sözlerine ekledi. Togg zirvede yalnızca akıllı cihazlarını değil, dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de sergiliyor. Ziyaretçiler bunları oyunlaştırılmış örneklerle deneyimleyebiliyor.

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        "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var"

        Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var." Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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