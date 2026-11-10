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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Lansmanı'nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Lansmanı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi'ni, ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve uluslararası işbirliğine yeni imkanlar sunabilecek bir ortaklık zemini olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Girişimin FAO FAST Ortaklığı kapsamında geliştirilmesi de bu açıdan önem taşımaktadır, böylece gıda ve tarım alanındaki mevcut uluslararası çalışmalarla bağlarımızı güçlendirebilecek, farklı paydaşların katkılarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirebileceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Lansmanı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi’ni, ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve uluslararası işbirliğine yeni imkanlar sunabilecek bir ortaklık zemini olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Girişimin FAO FAST Ortaklığı kapsamında geliştirilmesi de bu açıdan önem taşımaktadır, böylece gıda ve tarım alanındaki mevcut uluslararası çalışmalarla bağlarımızı güçlendirebilecek, farklı paydaşların katkılarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirebileceğiz." dedi.

        Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Lansmanı: Gıda Sistemleri, İklime Dirençli Tarımın Finansmanı ve Gıda–Su–İklim Bağlantısı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

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        Türkiye'nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal üretimi yalnızca ulusal bir öncelik olarak değil, uluslararası dayanışmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğüne işaret eden Yumaklı, COP31 sürecinde iklim gündemindeki ortak hedeflerin farklı sektörlerdeki uygulamalarla daha güçlü biçimde buluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Yumaklı, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi ile ulusal düzeyde edinilen deneyimlerin uluslararası işbirliğine katkı sağlamasını, ülkeler, teknik kuruluşlar ve finansman ortakları arasında daha güçlü bağlantılar kurulmasını hedeflediklerini bildirdi.

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        Girişimin temel yaklaşımının mevcut çabaları çoğaltmak yerine birbirine yaklaştırmak, ortaklıkları güçlendirmek ve farklı girişimlerin birbirini tamamlamasını sağlamak olduğunu belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Küresel sorunların çözümü, yalnızca yeni hedefler belirlemekle değil, mevcut bilgi birikimini, kurumsal kapasiteyi ve finansman olanaklarını, ortak bir amaç doğrultusunda harekete geçirmekle mümkündür. Bu bakımdan Turkuaz Bağlantısallık Girişimi’ni, ülkelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve uluslararası işbirliğine yeni imkanlar sunabilecek bir ortaklık zemini olarak değerlendiriyoruz. Girişimin FAO FAST Ortaklığı kapsamında geliştirilmesi de bu açıdan önem taşımaktadır. Böylece gıda ve tarım alanındaki mevcut uluslararası çalışmalarla bağlarımızı güçlendirebilecek, farklı paydaşların katkılarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirebileceğiz."

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        - Ülkelerin ihtiyaçları ve saha deneyimleri esas alınacak

        Yumaklı, uluslararası girişimlerin başarısının ortaya koydukları vizyon kadar ülkelerin gerçek ihtiyaçlarıyla ne ölçüde buluşabildiklerine de bağlı olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle Turkuaz Bağlantısallık Girişimi’nin gelişiminde ülkelerin önceliklerinin, sahadaki ihtiyaçlarının ve uygulama deneyimlerinin esas alınmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

        Hükümetlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, araştırma kurumları, teknik uzmanlar ve finansman kuruluşlarının katkılarının sürecin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye'nin ortaklık anlayışının güçlendirilmesine ve ülkeler arasında karşılıklı öğrenme imkanlarının geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

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        Yumaklı, uluslararası iklim gündeminde ortaya konulan hedeflerin sahada karşılık bulmasını, çiftçilerin ve kırsal toplulukların dayanıklılığının güçlenmesini ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesini önemsediklerini vurguladı.

        - Uluslararası kuruluşlara işbirliği çağrısı

        Turkuaz Bağlantısallık Girişimi'nin ortak hedeflere katkı sağlayacağına inandıklarına işaret eden Yumaklı, hükümetleri, uluslararası kuruluşları, araştırma kurumlarını, finansman kuruluşlarını ve teknik ortakları girişim çatısı altında işbirliğine davet etti.

        Yumaklı, daha güvenli bir gıda geleceği oluşturmanın ülkelerin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını, bunun ortak irade, karşılıklı güven ve uzun vadeli işbirliği gerektiren küresel bir hedef olduğunu sözlerine ekledi.

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        Öte yandan, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi Lansmanı'na ilgili ülkelerin bakanları da katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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