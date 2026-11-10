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        Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçedeki kamu personeline 2 gün idari izin verilecek

        Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçedeki kamu personeline 2 gün idari izin verilecek

        Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergahlarda ve D-400 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, "Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askeri kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamalarının yapılacağı vurgulandı.

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