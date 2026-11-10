COP31 Başkanı Kurum, 3'lü basın toplantısında soruları cevapladı COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa içerisinde lider" "Amerika'nın bütün sektörü burada" "Barışçıl hiçbir gösteriyle ilgili Türkiye'de tutuklama olmaz" "Dünyaya elle tutulur bir proje sunduk"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

COP31 Başkanı Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin Dirençli Şehirler başlığında deprem bölgesinde inşa edilen iklim dirençli afet konutlarını anlatarak, "Bu binalarda kullanılan enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını gördük. Yani Sıfır Atık uyumlu, enerji verimli binaların inşası ile birlikte somut bir ilerleme, elle tutulur bir proje sunduk" dedi. Fosil yakıt kullanımına ilişkin soruyu cevaplayan Kurum, Türkiye'nin elektrifikasyon yatırımlarıyla fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını belirtti. Kurum, "Bugün yenilenebilir enerjide Türkiye, Avrupa içerisinde lider pozisyondadır. Dünyanın en büyük yine yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan ülkelerden bir tanesidir ki Avrupa'da 6'ncı, dünyada 11'inci pozisyondayız. 2040 yılına kadar enerji bağımsızlığımızı ilan edecek yatırımlarımızı hayata geçireceğimizi açıkladık ve bu kapsamda yine çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kurum, ABD hükümetinin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden (UNFCCC) çekilmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Amerika'nın bütün sektörü burada. Yani özel sektörü burada, sivil toplum örgütleri burada. COP tarihinin en yüksek toplantılarından biri gerçekleşiyor. 102 lider 330 bakanımızı burada misafir edeceğiz, burada kararlar alacağız. Dolayısıyla bu bakışla ülkeler bu süreci değerlendirecektir diye düşünüyorum."

Mavi Bölge'deki Mevlânâ Celâleddîni Rûmî Basın Konferansı Salonu'nda düzenlenen üçlü basın toplantısı, BM'den Alexander Siaer'in moderatörlüğünde, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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Dirençli şehirler ve deprem bölgesi: "İşte elle tutulur ilerleme budur"

Bir gazetecinin Türkiye'nin deprem bölgesinde inşa ettiği yeni konutlar ve iklim dirençli şehirler başlığı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, "Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi dirençli şehirler konusu bağlamında biz Türkiye'nin deprem bölgesindeki yaptığı işlerdeki tecrübesini, birikimini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olduğumuz iradeyi tüm dünyaya anlatmış olduk. Ve neticede ne elde ettik? Dirençli bir şehirle birlikte afetlere hazırlıklı, dayanıklı bir şehri inşa etmiş olduk. Ne elde ettik? İşin sonunda bu binalarda kullanılan enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını gördük. Yani Sıfır Atık uyumlu, enerji verimli binaların inşası ile birlikte somut bir ilerleme, elle tutulur bir proje sunduk. COP31'de de bu çerçevede hedefleri açıkladık. Tüm dünya ülkelerince de açıkçası bu durumu olumlu gördüklerini, kabullendiklerini izliyoruz. Tabi burada netice almak istiyoruz, sonuç almak istiyoruz ve emisyon azaltımı aslında bu neticeyi bize gösterecek, somut ilerleme sağlamamıza imkan verecek. Tüm bu hedefleri hayata geçirdiğimizde 2035 yılına kadar yüzde 30 civarında bugünkü emisyonların azaltıldığını görüyoruz. İşte elle tutulur ilerleme budur" ifadelerini kullandı.

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"Dönüşüme girmeyen ülke geri kalır"

COP31 Başkanı Kurum, ABD'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Dünyada bir ülkeye zorla bir şey yaptıramazsınız. Burada gönüllülük anlayışıyla, uzlaşıyla yürütülen bir süreçten bahsediyoruz. COP çerçevesi bunu gerektiriyor. Biz de ilk günden beri uzlaşıyla hareket edeceğimizi, 196 ülkenin ihtiyaçlarını, beklentilerini, önceliklerini değerlendireceğimizi hep söyledik. Ve görüşeceğiz, konuşacağız, uzlaşacağız, netice alacağız dedik. Burada bizi ayıran kısım bu. Şimdi dolayısıyla bu işi bir fırsat olarak görmek lazım. Yani şu an iklim değişiyor. İklim değişikliğiyle birlikte önümüzdeki 10 15 yılda eğer özel sektör bu dönüşümü yaparsa kendi imalatını, üretimini, istihdamını devam ettirir. Devletler afetlere hazırlıklı şehirleri inşa eder. Toplumlar kendi içinde bu bilinçle hareket ederse geleceğe ilişkin bir irade almış olur. Dolayısıyla bakın bunların hiçbirinde bir zorunluluk yok. Siz Amerika, İngiltere, Türkiye, Çin hangi ülkeyi konuşuyorsanız konuşun. Neticede bu işi bir fırsat olarak görüp geleceğin 50 yılı olarak değerlendirip eğer bir dönüşüm içerisine giriyorsa kendi ülke menfaatleri için doğru bir iş yapıyordur. Girmiyorsa geri kalır. Üretimi azalır, istihdamı azalır, ticareti azalır. Bu tercih o ülkelerin. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa kendi kararları, saygı duyuyoruz. Ama bunu yapmak isteyen hiçbir ülke yok. Herkes kendi içinde açıkçası bu işi yönetmek ve bu işe liderlik etmek istiyor. Bu çok çok önemli."

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"Amerika'nın bütün sektörü burada"

ABD'nin hükümet olarak sözleşmeden çekilmiş olsa da çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve şirketin COP31'e katıldığına vurgu yapan Kurum, "Fosil yakıtlar, kömür madenleri, diğer metan konuları ülkenize zarar veriyor. Vatandaşınıza, tarımınıza, turizminize, sanayinize zarar veriyor. Eğer burada tedbir alırsanız üretiminiz artacak. Bu anlamda ticaretiniz artacak. Şimdi ülkeler ne için çalışır? Vatandaşını mutlu etmek için çalışır. Eğer vatandaşınızı mutlu etmek istiyorsanız, bunu yaparsanız oyunuz artar. Sonuçta vatandaşınıza bu hizmetleri sunmak zorundasınız. Dolayısıyla Amerika'nın bütün sektörü burada bir kere. Yani özel sektörü burada, sivil toplum örgütleri burada. COP tarihinin en yüksek toplantılarından biri gerçekleşiyor. 102 lider 330 bakanımızı burada misafir edeceğiz, burada kararlar alacağız. Dolayısıyla bu bakışla ülkeler bu süreci değerlendirecektir diye düşünüyorum" dedi.

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"Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa içerisinde lider"

Türkiye'deki kömür madenleri ve fosil yakıt kullanımına ilişkin soruyu da yanıtlayan COP31 Başkanı Kurum, "Türkiye'nin de kömür madenleriyle ilgili, fosil yakıtlarla ilgili tutumu bellidir. Bugün yenilenebilir enerjide Türkiye, Avrupa içerisinde lider pozisyondadır. Dünyanın en büyük yine yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan ülkelerden bir tanesidir ki Avrupa'da 6'ncı, dünyada 11'inci pozisyondayız. 2040 yılına kadar enerji bağımsızlığımızı ilan edecek yatırımlarımızı hayata geçireceğimizi açıkladık ve bu kapsamda yine çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bunları yaptıktan sonra zaten fosil yakıttan çıkmış olacaksınız. Bunun adına ne derseniz deyin. Yani COP31'in yaklaşımı da bu. ‘Ben elektrifikasyon hedefini ortaya koyayım, elektrifikasyon hedefini gerçekleştireyim' ifadeleri kullanıldı, fosil yakıtla ilgili zaten bir çıkış yol haritası daha önceki COP'larda söylendi. Şimdi önünüzdeki seçenek var. Biri pahalı bir yatırım ve maliyetli fosil yakıt. Yenilenebilir enerji maliyeti neredeyse yarı yarıya daha az. Daha da azalıyor. Siz hangisini tercih edersiniz? Sonuçta ülkeler bu yönde yatırımları yapmaya devam edecekler. Biz bu hedefleri yakaladığımızda elle tutulur bir ilerleme sağlayacağız. Bakın bugüne kadar yapmış olduğumuz konuşmaların hepsi kıymetli, değerli. Ama artık netice alma zamanı. İnsanlar bizden bunu bekliyor. Sizden de bizden de hepimizden tüm ülkelerde yaşayan toplumlar bizden bunu bekliyor" açıklamasını yaptı.

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"Barışçıl hiçbir gösteriyle ilgili Türkiye'de tutuklama olmaz"

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin barışçıl protestolara yönelik tutumunun ne yönde olacağına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Barışçıl hiçbir gösteriyle ilgili Türkiye'de tutuklama olmaz. COP nezdinde de bunun teminatını tüm ülkelere verdik. Biz gelen bütün misafirlerimizin güveninden sorumluyuz. Buradaki huzurdan sorumluyuz. Burada hiçbir misafirimizin kılına zarar gelmeyecek şekliyle ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz çalışıyor ve bu çerçevede burada gösteri yapmak isteyenlerle ilgili barışçıl gösterilere ilişkin valimiz koordinasyonunda İçişleri Bakanlığımız gerekli başvuruları alıyor. Bu başvurular çerçevesinde her birey burada gösteri yapabilecek durumda."