Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında, Antalya kent merkezinin yanı sıra ilçelerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Serik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve STK'ların temsilcileriyle vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Kumbul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanı dışındaki vatandaşlar da cadde ve sokaklarda bulundukları yerde durarak Ata'ya saygılarını gösterdi.

Tören sonrası anma programları Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Okulun toplantı salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün hayatından kesitler anlatıldı, sevdiği şarkılar çalındı.

- Kumluca

Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anma törenine Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydı, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Saat 09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İlçedeki Atatürk'ü anma programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti. Buradaki günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de Atatürk'ü anma programları düzenlendi.