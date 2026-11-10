Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akdeniz Üniversitesi'nde "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi'nde "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesi'nde "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Atatürk ve Devrini Anlamak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri İlke Canseven, Berke Ekinci ve Dameli Nurbergen müzik zevki sundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Atatürk'ü anmak ve anlamak arasında fark var

        Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bu anlamlı günde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz konferansın başlığını da çok anlamlı buluyorum: "Atatürk ve Devrini Anlamak." Çünkü Atatürk'ü anmakla onu anlamak arasında önemli bir fark var. Anmak, ona duyduğumuz sevginin, saygının ve minnetin ifadesidir. Anlamak ise hangi şartlarda mücadele ettiğini, hangi kararları neden aldığını ve nasıl bir gelecek hayal ettiğini kavramayı gerektirir. Ve inanıyorum ki Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa gerçekten sahip çıkabilmek için, onu anmanın ötesine geçip anlamamız gerekiyor. Her 10 Kasım'da saat 09.05'te hayat bir dakikalığına duruyor. Sirenler çalıyor, bayraklar yarıya iniyor, milyonlarca insan saygı duruşuna geçiyor. O bir dakikada hepimiz aynı özlemi ve minneti paylaşıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Milletinin bağımsız yaşayabileceğine inandı

        Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü anlamak için yalnızca başardıklarına değil, bunları hangi şartlarda başardığına da bakılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cenkci, "Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmış, toprakları işgal edilmiş, kaynakları tükenmiş, geleceği başkalarının kararlarına bırakılmak istenen bir ülke düşünün. Böylesine ağır durumlar altında Atatürk, milletinin bağımsız yaşayabileceğine inandı. Bu inancı bir mücadeleye dönüştürdü. Milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıdı ve Cumhuriyet'i kurdu. Ama onun asıl farkı, askerî zaferi yeterli görmemesiydi. Çünkü biliyordu ki bağımsızlığı kazanmak kadar, onu koruyacak ve güçlendirecek bir toplum inşa etmek de önemliydi. Bu nedenle Cumhuriyet'in kuruluşunu eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal yaşama uzanan büyük bir dönüşüm izledi" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet birbirinden ayrılamaz kavramlardır

        Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Atatürk'ü ve yaşadığı dönemi tarihi bir perspektifle değerlendirdi. Prof. Dr. Eraslan, "Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet birbirinden ayrılamaz kavramlardır. Osmanlı'nın son dönemini anlamadan Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlamak mümkün değildir. Atatürk ve nesli, Osmanlı Devleti'nin askeri ve eğitim kurumlarında yetişmiş, memleketi ilgilendiren hemen her alanda son derece donanımlı bir nesildir. Yeni bir devlet kurma mücadelesi, bu donanımlı nesil sayesinde verilmiştir" diye konuştu.

        REKLAM

        Bütün mücadelesini milletle birlikte verdi

        Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün mücadelesini milletle verme fikrine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "16 Mart'ta İstanbul'un işgalinin ardından Anadolu'da yeni bir meclisin kurulması için çağrı yapan kişi, Erzurum Milletvekili ünvanıyla Mustafa Kemal'dir. Bütün mücadelesini milletle birlikte verme fikri, onun temel felsefesini oluşturmaktadır. 1920'de fiilen ölmüş sayılan devletin yerine, bağımsızlığını elde edecek olan yeni millet iradesi ön plana çıkmıştır. Atatürk'ün, kurtuluşa katkı sağlayan herkesi kucaklayan bir birleştiricilik sergilediği ifade edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, aynı milletin kurduğu yeni bir devlet olarak tanımlanmakta ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" ilkesiyle, hiçbir ferdi dışlamadan tüm halkı kapsayan bir milliyet anlayışının benimsendiği vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Konferans, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci'nin, Prof. Dr. Cezmi Eraslan'a günün anısına teşekkür plaketi ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        "Dönüşümün anahtarı: Finansman, iş birliği ve risk paylaşımı"
        "Dönüşümün anahtarı: Finansman, iş birliği ve risk paylaşımı"
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, komşularıyla elektrik enterkonneksiy...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, komşularıyla elektrik enterkonneksiy...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya'nın ilçelerin...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Antalya'nın ilçelerin...
        COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı Togg'a yoğun ilgi
        COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı Togg'a yoğun ilgi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar'dan küresel jeotermal arzını...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar'dan küresel jeotermal arzını...
        Antalya merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Antalya merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı