COP31'de Türkiye'nin elektrikli aracı Togg'a yoğun ilgi

TÜRKİYE'nin küresel teknoloji markası Togg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg’un CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası katılımcıların Togg'a merakla yaklaştığını belirten Karakaş, “Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı. Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken, “2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi.

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Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

'KAĞITSIZ, DİJİTAL BİR FABRİKA'

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip. Bu süreci de yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var. Bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

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'BURADA OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANDIK'

Togg CEO'su Karakaş, COP31'in önemine dikkat çekti ve “Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık" dedi.

Togg zirvede yalnızca akıllı cihazlarını değil, dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de sergiliyor. Ziyaretçiler bunları oyunlaştırılmış örneklerle deneyimleyebiliyor.

'BİLMEYENLER AÇISINDAN BİR ŞAŞIRMA VAR'

Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi. “Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" diyen Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.