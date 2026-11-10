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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Memişoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem veriyoruz" Sağlık Bakanı Memişoğlu COP31 yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap etti

        Bakan Memişoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem veriyoruz" Sağlık Bakanı Memişoğlu COP31 yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap etti

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem verdiklerini belirterek, "ATACH, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem veriyoruz" Sağlık Bakanı Memişoğlu COP31 yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap etti

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem verdiklerini belirterek, "ATACH, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır" dedi.

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH) Günü dolayısıyla düzenlenen yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, COP31'de dün Sağlık Günü olduğunu, bugün de Dünya Sağlık Örgütü ATACH Günü olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem veriyoruz. ATACH, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır. Türkiye olarak bu ittifakın eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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        "Bir alan olmanın ötesinde iklim eyleminin merkezinde yer almalıdır"

        COP31 kapsamında 9 Kasım'da gerçekleştirdikleri Sağlık Günü ile COP tarihinde önemli bir adım attıklarının altını çizen Bakan Memişoğlu, "Sağlığı ilk kez müstakil bir eylem gündemi başlığı altında ele alarak iklim müzakerelerindeki konumunu güçlendirdik" ifadesini kullandı.

        Bakan Memişoğlu, Sağlık Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri dört tematik panel ve Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda dinamik ve dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulması, iklim ve sağlık finansmanı, dijital sağlık çözümleri, sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişim, sürdürülebilir sağlık altyapısı ve krizlere hazırlıklı sağlık hizmet sunumu konularını kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini aktararak, "Bu toplantılarda ortaya koyduğumuz ortak yaklaşıma göre sağlık, iklim politikalarının sonuçlarından etkilenen bir alan olmanın ötesinde iklim eyleminin merkezinde yer almalıdır" diye konuştu.

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        "Sağlık sistemleri oluşturmak bütüncül yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır"

        Türkiye'nin iklim ve sağlık alanındaki yaklaşımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonu ve "Üreten Sağlık" anlayışıyla birebir örtüştüğünü kaydeden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "İklim değişikliğine dirençli sağlık sistemleri oluşturmak da bu bütüncül yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

        Bakan Memişoğlu, bu çerçevede COP31 Başkanlığının en önemli somut katkılarından biri olarak gördükleri Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ni (Antalya Initiative for Health Resilience AIR) özellikle vurgulamak istediğini söyledi.

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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, "AIR, iklim ve sağlık alanında küresel düzeyde ortaya konulan siyasi iradenin ülke düzeyinde somut uygulamalara dönüşmesini amaçlayan bir girişimdir" diyerek AIR'ı yalnızca bir deklarasyon veya yeni bir iş birliği platformu olarak değil, ülkelerin kendi önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre yararlanabilecekleri uygulama odaklı bir uluslararası dayanışma mekanizması olarak tanımladıklarını anlattı.

        "Ülke düzeyinde uygulanmasını hedefliyoruz"

        Girişim (AIR) aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedefledikleri çalışmalara değinen Bakan Memişoğlu, "Ülkelerin iklim değişikliğine karşı sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artıracak uygulama çerçevelerinin geliştirilmesini, başarılı ülke deneyimlerinin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını, teknik bilgi ve kapasite geliştirme alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini, geliştirilen çözümlerin yaygınlaştırılmasını ve ülke düzeyinde uygulanmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye olarak AIR'ın uluslararası ortakların katkısıyla gelişmesini, sahiplenilmesini ve COP31 sonrasında da devam eden kalıcı bir iş birliği mekanizmasına dönüşmesini arzu ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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