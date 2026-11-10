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        COP31 süresince Antalya'da bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla kentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        COP31 süresince Antalya'da bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla kentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, konferans süresince D-400 kara yolu ve bağlantı güzergahlarında trafik düzenlemeleri yapıldığı, ağır tonajlı ve ticari araçların bazı güzergahları kullanmasına kısıtlama getirildiği belirtildi.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları istenen açıklamada, sürücülere zorunlu haller dışında D-400 kara yolu ile COP31 etkinlik alanına çıkan ana arterleri kullanmamaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.

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        Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçileri ile emniyet ve jandarma ekiplerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerektiği vurgulanarak, özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesinin trafik yoğunluğunu azaltacağı ifade edildi.

        - Ağır tonajlı araçlara kısıtlama

        Kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır tonajlı araçların COP31 etkinlik alanı güzergahı ile D-400 kara yolunun belirlenen kesimlerine girişinin konferans süresince yasaklandığı belirtilen açıklamada, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların da kolluk kuvvetlerince belirlenen saatler ve alternatif güzergahlar dışında bu koridorları kullanamayacağı kaydedildi.

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        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının D-400 kara yolu ile bağlantı yollarında denetim ve yönlendirme noktaları oluşturacağı aktarılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesinin de toplu taşıma sefer sayılarını ve kapasitelerini artıracağı, kavşak ve sinyalizasyon düzenlemelerini trafik akışına göre yapacağı belirtildi.

        Açıklamada, trafik tedbirlerine aykırı hareket eden, yönlendirmelere uymayan veya kısıtlanan güzergahlara izinsiz giren sürücüler hakkında cezai ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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