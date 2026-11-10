Dünya plaj voleybolunun yıldızları Alanya'nın tanıtım elçisi oldu

Dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan Hollandalı olimpik sporcular Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans, Alanya'nın uluslararası tanıtım elçileri oldu. İki yıllık anlaşmayla Alanya'nın adı, dünyanın dört bir yanında düzenlenen uluslararası plaj voleybolu organizasyonlarında yer alacak.

Alanya, spor turizminde uluslararası tanıtım atağına yeni bir adım ekledi. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde, dünya plaj voleybolunun başarılı isimleri Hollandalı olimpik sporcular Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans ile iki yıllık marka elçiliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında iki sporcu, katılacakları uluslararası organizasyonlarda kentin tanıtımını üstlenecek. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in spor turizmini kentin önemli tanıtım başlıklarından biri haline getirme hedefiyle yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen imza töreni, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlendi. Sözleşmeye Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın imza attı. Törene ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hatipoğlu, olimpik sporcular Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans ile 23 Projects Genel Müdürü Haluk Şentürk katıldı.

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Alanya'nın adı uluslararası sahalara taşınacak

Dünya plaj voleybolunun tanınmış isimleri arasında yer alan Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans, iki yıl boyunca Alanya'nın ve 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin tanıtım elçiliğini yapacak. Sporcular, olimpiyat ve dünya şampiyonaları dışındaki uluslararası müsabakalarda Alanya logolu kol bantlarını takarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Anlaşma, uluslararası spor organizasyonlarında Alanya'nın görünürlüğünün artırılmasının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarını, sporcuların Alanya ziyaretlerini, antrenman kamplarını ve genç sporcularla buluşmalarını da kapsıyor. İş birliği, sporcuların müsabaka takvimleri ve bağlı oldukları federasyonların kuralları çerçevesinde yürütülecek. Sporcuların olimpiyat hedefleri, Alanya'nın spor turizmi vizyonuna uluslararası ölçekte önemli bir görünürlük kazandıracak. Katja Nijeboer Stam'ın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılımı kesinleşirken Stefan Boermans'ın olimpiyatlarda yer alması bekleniyor.

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Abdurrahman Açıkalın: "Kum, deniz, güneşten sonra Alanya'yı spor turizmiyle taçlandırmak istiyoruz"

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, imza töreninde yaptığı açıklamada, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin kısa sürede önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Açıkalın, "Bu muhteşem tesislere sahip olalı tam 1 yıl 5 ay oldu. Ancak bu kısa süre içerisinde 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 24 organizasyon gerçekleştirdik. Bu tesisleri yapmaktaki amacımız şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaktı. Temaslarımız neticesinde Katja ve Boermans'ın bizim spor elçilerimiz, spor ve tanıtım yüzlerimiz olmaları adına bir anlaşma imzaladık" dedi. İki sporcunun uluslararası organizasyonlarda Alanya logolu kol bantlarıyla sahaya çıkacağını söyleyen Açıkalın, anlaşmanın temel hedefinin Alanya'yı yılın her döneminde spor yapılabilen bir destinasyon olarak dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti ve kollarındaki logoda ise ‘Her mevsimde her sporun yapılacağı yer Alanya' mesajının yer aldığını kaydetti. "Biz şehrimize böylesine bir vizyon kazandırmak istiyoruz" diye konuşan Açıkalın, "Kum, deniz, güneşten sonra Alanya'mızı spor turizmiyle de taçlandırmak istiyoruz. Şehrimizi her sezon, her sporun yapılabileceği bir destinasyon olarak tanımlamak istiyoruz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Katja Nijeboer Stam: "Alanya'yı dünyanın dört bir yanında tanıtmak istiyorum"

Olimpik sporcu Katja Nijeboer Stam, Alanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek plaj sporları merkezinin uluslararası ölçekte önemli bir tesis olduğunu söyledi.Tesisin kısa sürede hayata geçirilmesinden ve projede emeği bulunan herkesin yaklaşımından etkilendiğini belirten Katja, "Bu projede en çok beğendiğim şey, projenin çok ciddiye alınmasıydı. Bu tesisi sadece 1,5 yılda bir araya getirmek ve herkesin bu proje için nasıl çalıştığını görmek. Herkes bir arada. Gerçekten çok güzel. Tesisler gerçekten çok, çok iyi. Ayrıca etrafımdaki insanları da gerçekten çok seviyorum. Herkes çok nazik, çok yardımsever. Burayı çok beğendim. Bu yüzden elçi olmayı kabul ettim" dedi. Alanya'nın tarihi ve turistik zenginliklerinin kendisini etkilediğini vurgulayan Katja, "Şehri eylül ayında deneyimledim. Burada tesislerin yanı sıra birçok güzel tarihi yapı gördüm. Alanya'nın ilk haftadan beri hayranıyım. Dünyanın dört bir yanında Alanya'yı tanıtmayı gerçekten çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Olimpiyat madalyasının en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Katja, açık havada antrenman yapmanın plaj voleybolundaki önemine dikkat çekti. Hollanda'da kış aylarında kapalı salonlarda çalışmak zorunda kaldıklarını belirten sporcu, Alanya gibi yılın büyük bölümünde açık havada antrenman imkânı sunan merkezlerin olimpiyat hazırlıkları açısından büyük avantaj sağladığını söyledi.

Stefan Boermans: "Alanya'nın en güzel yanı yıl boyunca oynayabiliyor olmamız"

Olimpik sporcu Stefan Boermans da Alanya'nın iklimi, tesisleri ve antrenman durumlarının uluslararası sporcular için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Plaj voleyboluna duyduğu sevgi ve tutkunun Alanya'ya gelir gelmez karşılık bulduğunu anlatan Boermans, "Buraya gelir gelmez ilk anda hissettiğim şey buydu. Kaleden gelen ışığı gördüm ve etraftaki her şey gibi kumun kalitesi de çok iyi. Alanya'nın bizim için en güzel yanı, yıl boyunca burada oynayabiliyor olmamız. İşte bu yüzden ‘Her mevsim, her spor dalında Alanya' deniyor. Hollanda'da yaşayan bizler için yılın neredeyse her zamanı soğuk oluyor. Bu yüzden kıştan kelimenin tam anlamıyla kaçmak için buraya gelebiliriz" diye konuştu.

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Merkezde plaj voleybolunun yanı sıra farklı branşlara yönelik toplam 18 saha bulunduğunu hatırlatan Boermans, tesisin çok amaçlı yapısına dikkat çekti. Belediyenin, ALTAV'ın ve sponsorların sporculara sunduğu imkânların önemini vurgulayan Boermans, "Burada plaj voleybolu ve diğer sporlar için 18 saha inşa edildi. Burası çok fonksiyonlu bir spor tesisi. Belediyenin, ALTAV'ın ve sponsorların biz sporcular için bu ortamı sağlaması, oyunlarımızı adım adım, her bir voleybol vuruşuyla geliştirmemize yardımcı oluyor. Bu tesislere sahip olmamız, profesyonel sporcular olarak sahip olabileceğimiz en iyi şey" diye konuştu. Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini, dünya çapında tanınan sporcuların tanıtım çalışmalarıyla buluşturan anlaşma, kentin spor turizminde uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyor.