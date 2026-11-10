Beyaz önlük giyip gıda takviyesi ruhsatı ile reçeteli ilaç satmışlar 3 ilçede 11 işletmeye denetim yapılırken, 8 işletmeye toplam 4 milyon TL para cezası uygulandı

Antalya'nın 3 ilçesinde eczane statüsünde olmamasına rağmen gıda takviyesi ruhsatı ile ya da ruhsatsız olarak ve vitamin satışı adı altında özellikle turistlere reçeteli olarak kontrollü satılan ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, kolesterol, diyabet ilaçları sattığı tespit edilen 11 işletme hakkında suç duyuruşundu bulunuldu.

Antalya Eczacı Odası tarafından; Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde eczane statüsünde olmamasına rağmen gıda takviyesi ruhsatıyla veya ruhsatsız faaliyet gösteren bazı işletmelerin; ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, kolesterol, diyabet vb. reçeteli ve kontrole tabi bazı ilaçları sattığına ilişkin suç duyurusunda bulundu. 3 ilçedeki toplam 11 işletmeye denetim yapılırken, 8 işletmeye toplam 4 milyon TL para cezası uygulandı. Diğer işletmelere yönelik sürecin devam ettiği belirten Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi, Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması gereken, yetkisiz ve ruhsatsız işletmelerde bulundurulması yasak olan nebulizatör, ateş ölçer, temassız ateş ölçer ve tansiyon aleti gibi tıbbi cihazların da yasadışı şekilde satışa sunulduğunu belirtti.

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İşletmeler hakkında para cezasının yanı sıra yetkisiz ve yasa dışı reçeteli ilaçların satışıyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 187'nci madde hükmü gereğince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle bu kişiler hakkında işlem yapıldığını belirten Çelebi, "Gizli stoklardan çıkarılan ilaçların, müşterilere normal fiyatının çok üstünde fiyatla satılıyor" dedi.

İşletmelerin ağırlıklı turistleri hedef alındığını söyleyen Mustafa Çelebi, Türk vatandaşların internet üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve bu tip işletmelere mesafeli durması nedeniyle kaçak satışların çoğunlukla turistler üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Çelebi, eczanelerden reçeteli temin edilen ilaç ve medikal ürünlerin, denetimden uzak şekilde eczane benzeri bu işletmeler üzerinden turistlere reçetesiz pazarlandığını sözlerine ekledi.

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Özellikle turizm bölgelerinde çeşitli isimlerle yetkisiz ilaç satışı ile halk sağlığının ciddi şekilde tehdit edildiğini belirten Çelebi, vatandaşlara ilaçlarını sadece eczanelerden alma çağrısı yaptı. İşletmelerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi, "Turizm bölgelerinde; 'drugstore',' pharma center' gibi ifadeler ve tabelalar kullanmak suretiyle, yeşil artı işaretleri kullanarak kendilerini eczaneye benzeten ama eczane olmayan ve hiçbir şekilde ilaç satış yetkisi bulunmayan işletmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu işletmelerde vitamin satışı adı altında ilaç satışı yapıldığını defalarca belgeledik ve bunlarla ilgili suç duyurularında da bulunduk. Bu işletmelerle ilgili önlemler idari tarafta alınmaya başlandı" dedi.

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Bahse konu işletmelerde çalışanların beyaz önlük giyerek doktor eczacı çalışıyormuş izlenimi verdiklerini söyleyen Çelebi, "İşletme içerisinde beyaz önlük giymek ve önlük cebine yazılan yazılar ile içeride doktor eczacı çalışıyormuş izlenimi vermek suretiyle hem de tabelalarda buranın bir eczane ve sağlık merkezi olduğu imajı verilerek kandırma ve yanıltma yapıldığını görüyoruz. Türk Eczacıları Birliği ve odamızın girişimleri ve topladığımız delil ve belgelerle yapılan şikayetler üzerine Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu (TİTCK) Başkanlığı'nca konu dikkatle gündeme alındı ve bir değerlendirme yapıldı. Bunun hemen sonrası kapsamlı denetimler yapılarak inceleme raporu yayımlandı. Rapor kapsamında, bu işletmelerin önemli halk sağlığı sorunu olduğu açıkça tespit edildi. Adli ve idari yönden uygulanması gereken yaptırımlar, konunun muhatabı ilgili tüm idari paydaşlara ve il sağlık müdürlüklerine rapor edildi. Ümit ediyorum ki kısa zamanda gerçekleşecek mevzuat düzenlemeleri ile daha çok denetim olacak; bu işletmelerin bundan sonra bu kadar özgür ve hadsizce ilaç satacak kadar cüretkar olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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Yapılan denetimlerde kontrole tabi satışı yapılan ilaçların ele geçirildiğini vurgulayan Çelebi, "Kontrole tabi dediğimiz bazı ilaçların buralarda ele geçirildiğini görüyoruz. Bunların reçeteyle eczanelerden temin edilip daha sonra buralara getirilen bu ilaçların; reçetesiz ve yetkisiz şekilde vatandaşa ve yabancı turistlere ulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gıda takviyesi satıyorsa mevzuatı belli. Eğer sağlık işletmesi diyeceksek, o zaman Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olmalılar. Denetim boşluğundan yararlanarak açılan bu işletmelerde eczacılık faaliyeti yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.