İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmelerine ilişkin paylaşım:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Guterres'i Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın somut adımlarla güçlenmesini önemsiyoruz. Sayın Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf da yer aldı.
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