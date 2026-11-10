Bakan Uraloğlu ve Türk Telekom, COP31'de 5G ile GES yatırımının temelini attı

Türk Telekom’un Malatya’da kuracağı 300 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali’nin (GES) temeli, COP31 kapsamında 5G canlı bağlantısıyla atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekerek, şirketin Malatya’daki projesinin Türkiye’nin iklim hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Telekom, teknoloji gücünü, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla birleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezine yerleştiren şirket, tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için GES projelerini hayata geçiriyor. 530 MWp kurulu güce sahip GES kapasitesinin 128 MWp’lik bölümünü kapsayan ilk ayağını Sivas’ta kuran şirket, projenin ikinci ayağında 300 MWp’lik santrali Malatya’da inşa ediyor. Şirketin Malatya’daki GES’i için temel atma töreni, küresel iklim buluşması COP31’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapıldı. Tören, Antalya’da düzenlenen COP31’in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom’un zirvedeki deneyim alanından 5G ile Malatya’ya canlı bağlantı kurularak gerçekleştirildi. 4 milyon metrekarelik alana tesis edilecek Türk Telekom Malatya GES, 300 MWp kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük üçüncü GES’i olacak. Şirketin, yıllık 470 GWh enerji üretme kapasitesi bulunan santral ile yıllık 294 bin ton karbon salımını önlemesi hedefleniyor.

REKLAM

"Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil; en güçlü müttefikidir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada "İklim kriziyle mücadele, yalnızca bir çevre meselesi değil; aynı zamanda teknoloji, altyapı ve gelecek nesillere bırakacağımız dünya meselesidir. Bugün, bu anlayışın somut bir örneğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Türk Telekom’un "Yarına Sözümüz Var" yaklaşımıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu dijital altyapı yatırımlarını da hızla büyüttüğünü söyledi. Uraloğlu, "Malatya Darende’de 300 Megavatlık bir projeden bahsediyoruz. Deprem ili olan Malatya’da yaptığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Türk Telekom şu anda kullandığı enerjinin yüzde 65’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Hedef 800 bin megavatlara gitmek ve enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamak. Bugün burada, 5G’nin hızı ve gücüyle Malatya’daki bu önemli adımı atarken; COP31’in ruhuna uygun bir mesaj veriyoruz: Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil; en güçlü müttefikidir" dedi.

REKLAM

"Yarına Sözümüz Var" anlayışımızı her adımımızda ülkemizin her köşesine taşıyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımızı ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve ‘Master Partner’ olarak katkı sunduğumuz COP31’de, dünyanın gözünün iklim gündeminde olduğu sırada Malatya’daki dev tesisimizin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas’ta enerji üretiminde başladığımız santralimizin ardından, GES projemizin ikinci ayağı olan Malatya’da hayata geçireceğimiz tesisimizle birlikte tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak adına önemli bir adım daha atıyoruz. Malatya GES’in yıllık enerji üretim kapasitesi, 2025 yılındaki toplam mevcut enerji tüketimimizin yüzde 36’sına denk geliyor. Sivas, Malatya ve Ağrı'daki yatırımlarımızla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşırken, tüm GES'lerimiz tam kapasiteye geldiğinde 2025 yılındaki toplam enerji tüketimimizin yüzde 65’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. GES yatırımlarımızla yıllık 500 bin ton karbon salımını önleyerek ülkemizin iklim hedeflerine destek olmayı sürdüreceğiz. 2030'a kadar emisyonlarımızı yüzde 45 azaltma, 2050'de ise net sıfıra ulaşma hedefimize bu yatırımlarla somut olarak yaklaşıyoruz. COP31'in Master Partner'ı ve Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak, bugün attığımız bu temeli yalnızca bir santral olarak değil, ülkemizin iklim hedeflerine ve gelecek nesillerin geleceğine verdiğimiz sözün temeli olarak görüyoruz. Daha yeşil bir gelecek için ‘Yarına Sözümüz Var’ diyoruz ve bu sözü Sivas’tan Malatya’ya, Ağrı’dan Antalya’ya her adımda yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

REKLAM

Malatya GES 2028’de devreye alınacak

Türk Telekom Malatya GES projesinin 150 MW'lık ilk bölümü Ocak 2028'de devreye alınacak, tüm tesis ise Eylül 2028'de tam kapasiteyle aktif hale gelecek. Sivas, Malatya ve Ağrı'daki santrallerle toplam 530 MWp kurulu güce ulaşmayı şirket, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü güneşten karşılayarak karbon ayak izini azaltmayı, çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Alanda güvenlik Argela’nın geliştirdiği yerli teknolojiyle sağlanacak

Şirket, Malatya’daki GES tesisinin güvenliğini, milli teknoloji üretme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren grup şirketi Argela'nın geliştirdiği dron otomasyon sistemiyle sağlayacak. Türk Telekom’un geliştirdiği yerli teknoloji, yenilenebilir enerji altyapısının korunmasında da sahaya taşınmış olacak.