İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikanın Rolü panelinde konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarihin en önemli COP'larından birini Türkiye'de, Antalya'da yapıyoruz. İstiyoruz ki sorunsuz bir COP toplantısı olsun. İstiyoruz ki buraya gelen herkes bilgisini, tecrübesini, teknolojisini paylaşsın ve artık 'yeter' dediğimiz, 'artık sözün son noktası' dediğimiz yerden güçlü bir şekilde ayrılalım ve tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim." dedi.

Koç Holding'in Küresel İş Ortaklığını üstlendiği COP31 kapsamında, "Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikanın Rolü" paneli gerçekleştirildi.

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Panelin açılışında konuşan Kurum, dünyanın geldiği noktada nefes alamaz durumda olduğunu, artık sıfır noktasında bulunduğunu belirtti.

Alınan kararlar uygulamaya geçirilmezse bundan sonraki sürecin daha da zorlu olacağını vurgulayan Kurum, "Yaşadığımız seller, yangınlar, heyelanlar, fırtınalar ki dünyanın en gelişmiş ülkesinde de en kırılgan ülkesinde de bu afet olaylarını görüyoruz, bizzat yaşıyoruz. Bu afet olaylarının sonrasında da şehirlere, insanların malına, canına ciddi şekilde zarar verdiğini görüyoruz. İşte Nepal örneği, işte Amerika'daki, Meksika'daki, Türkiye'deki seller, kuraklıklar. Artık kaynakların ne kadar hayati derecede önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz." diye konuştu.

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Taahhütlerin artık somut çıktılara dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31 Başkanlığı olarak açıkçası şunu istiyoruz, gelinen noktada artık yeteri kadar taahhüt verdik. O taahhütleri de ülkeler ne kadar yerine getiriyor o da tartışılır. Ama bugün geldiğimiz noktada artık taahhütten uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Bu bizim bir tercihimiz değil, yapmamız gereken zorunluluk. O yüzden biz COP31 Başkanlığı olarak sürece ilk günden, ilk dakikadan itibaren böyle başladık. Uluslararası Enerji Ajansı başkanımız Fatih Birol'la, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla, uluslararası bankalarla, istişareler yaptık ve dedik ki 'artık yeter. Artık söz bitti, artık uygulama zamanı."

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- "Emisyonları yüzde 25 ila 30 seviyesine düşürmüş olacağız"

Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 2035 hedefleri doğrultusunda dünyaya sağlayacağı etkilere de değindi.

Sıfır atıktan metan azaltımına, enerji verimliliğinden yeşil sanayileşmeye, Türkiye'nin deprem bölgesindeki başarı hikayesi denilen dirençli şehirlerden ulaşıma kadar birçok başlıkta eylem gündemini belirlediklerini anlatan Kurum, elektrifikasyonu arttırmak gerektiğine dikkati çekti.

Ulaşımda, sanayide, ticarette, şehirde insanların günlük hayatında elektrifikasyonu arttırmak gerektiğini belirten Kurum, "2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi koyduk. Bu aslında doğrudan fosil yakıtların kullanımını azaltacak. Gereksiz ifadelerle, gereksiz konularla tüm dünyanın gündemini meşgul etmek yerine elle tutulur, gözle görülür ilerleme kaydedeceğimiz alanlara odaklandık." dedi.

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Murat Kurum, üretim ve imalat sektöründe yeniden kullanım malzeme oranını 2035'e kadar yüzde 15'e çıkarmak istediklerini dile getirerek, verilen 1,3 trilyon dolarlık taahhüdü bir an önce gerçekleştirmek ve bu finansı da en verimli şekilde kullanmak gerektiğini söyledi.

Bunun için iklim uygulama köprüsü mekanizmasını geliştirdiklerini, UNDP ile bu mekanizmayı çalıştıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Az olan finansmanı daha verimli, daha etkin kullanacak bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Bu da hayati derecede önemli. Yani daha fazla emisyonu düşürebilmek adına bu iradeyi koyacak ve çalıştıracak bir mekanizmadan bahsediyoruz. Tüm bunları yaptığımızda 2035 yılına kadar bugün yaşadığımız emisyonları yüzde 25 ila 30 seviyesine düşürmüş olacağız. Bu somut bir ilerlemedir. Önümüzde belki o hiç tanımayacağımız çocukların hayatı için koymuş olduğumuz bir iradedir."

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- "Tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim"

COP31 Başkanı Kurum, süreç boyunca 196 ülkeden katılımın ve gelen tepkilerin çok iyi olduğunu dile getirdi.

"Tarihin en önemli COP'larından birini Türkiye'de, Antalya'da yapıyoruz. İstiyoruz ki sorunsuz bir COP toplantısı olsun. İstiyoruz ki buraya gelen herkes bilgisini, tecrübesini, teknolojisini paylaşsın ve artık 'yeter' dediğimiz, 'artık sözün son noktası' dediğimiz yerden güçlü bir şekilde ayrılalım ve tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim." diyen Kurum, insanların artık icraat beklediğini söyledi.

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Tüm dünyanın değişime ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İster kabul edelim, ister etmeyelim. Bu değişimi gören ülkeler bugün üretiminde, sanayisinde, istihdamında, ekonomisinde büyümeye devam ediyor. 'Yok ben bu işi görmüyorum, bu işi önemsemiyorum, bu iş bugün çok da ihtiyaç değil' diyen ülkeler ise geri kalmaya mahkum. Dünya 196 ülkesiyle birlikte ya bu sürece liderlik edecek ya da bu süreci görmezden gelen ülkeler maalesef o tarih sahnesinde yok olacaklar." dedi.

Murat Kurum, gelecek 10 yılda iş dünyasının iklim eylemindeki pozisyonunu aslında bugün aldığı yatırım kararlarının belirleyeceğini düşündüğünü ifade etti.

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Temiz enerjiye ulaşımın önemine de dikkati çeken Kurum, "Gıda alanında, enerji alanında her alanda ülkelerin kendine yetmesini ve orada bu işi bir milli güvenlik meselesi olarak görerek o iradeyi kurmasını istiyoruz. NATO ülkeleri savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkardı. Size soruyorum, savunacak bir ülkeniz kalmazsa savunma harcamalarınızı çıkarmanızın ne anlamı var? Eğer bu konuyu bir milli güvenlik meselesi görüyorsak asıl fotoğrafın bütünü iklim değişikliği ile mücadele. Eğer bugün 1 lira harcamazsanız sonrasında aynı işi yapmak için 10 ila 15 lira arasında para harcamak zorundasınız." diye konuştu.

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Bakan Kurum, sadece büyük şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekteki şirketlerin de nitelikli insan kaynağına ve teknik bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, tüm tedarikçilerin geride kalmadan bunlara kolaylıkla ulaşması gerektiğini söyledi.

"Biz COP31'i bu ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm COP'u olarak görüyoruz. Başkanlığımız ilk günden beri diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelleri üzerinde süreci yürütüyor ve yürütmeye devam edecek." ifadesini kullanan COP31 Başkanı Kurum, "Yine bu amaçla oluşturduğumuz çok önemli COP31 İş Formunun koordinasyonunu da COP31 Özel Sektör Elçisi sıfatıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üstleniyor. Bu dönüşümün tek taraflı olmayacağını, toplumun tüm kesimlerini içine alarak yapmamız gerektiğini hep söyledik ve bunu savunmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.