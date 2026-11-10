Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi (2)
5G BAĞLANTISIYLA ENERJİ SANTRALİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sırasında, Yeşil Bölge'deki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde bulunan Türk Telekom standında düzenlenen törene katıldı. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, diğer yetkililer ve bir robot, 5G bağlantısı ile Türk Telekom Malatya Güneş Enerjisi Santrali Temel Atma Törenini gerçekleştirdi.
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