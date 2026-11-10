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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi (2)

        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi (2)

        5G BAĞLANTISIYLA ENERJİ SANTRALİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sırasında, Yeşil Bölge'deki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde bulunan Türk Telekom standında düzenlenen törene katıldı. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, diğer yetkililer ve bir robot, 5G bağlantısı ile Türk Telekom Malatya Güneş Enerjisi Santrali Temel Atma Törenini gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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