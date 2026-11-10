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        Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040 geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Enerji Bakanı Bayraktar: Milli Enerji 2040 geleceğe yönelik kararlılığımızın somut bir ifadesi (2)

        4 ÜLKEDEN STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında 'Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma' imza altına alındı.

        Anlaşmaya ilişkin imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili tarafından atıldı.

        Anlaşma kapsamında, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi, ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanmasına yönelik teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması ve elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyonun desteklenmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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