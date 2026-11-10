İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeleri ele aldık. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmaya, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımları için teşekkür ediyor, dost ve kardeş Filistin halkına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum."