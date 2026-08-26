Altın Portakal Film Festivali'nin Kısa Film Yarışması jüri üyeleri belli oldu

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Belgesel Film Yarışması jurisinde ise Sabire Soytok, Selçuk Metin ve Aslı Akdağ yer aldı.

Yarışmada, en iyi kısa filme 250 bin lira, jüri özel ödülü sahibine ise heykelcik verilecek.

Bu yılki festivalin Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak'tan oluştu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 24-31 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak oldu.

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