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        Antalya'da Falez Parkı'ndaki atık su sızıntısıyla ilgili soruşturma

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Falez Parkı'nda denize atık su karışması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Antalya'da Falez Parkı'ndaki atık su sızıntısıyla ilgili soruşturma

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Falez Parkı'nda denize atık su karışması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

        Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi'ndeki parktan denize atık suyun aktığı görüntülerin sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu yönünden yürütüldüğü bildirildi.

        Falez Parkı açıklarında dün meydana gelen olayda, denize ulaşan borudan atık su aktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmiş, atık su nedeniyle denizin rengi değişirken bölgede yoğun koku oluşmuştu.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin yaptığı incelemede, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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