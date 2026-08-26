Antalya'da Falez Parkı'ndaki atık su sızıntısıyla ilgili soruşturma

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin yaptığı incelemede, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlenmişti.

Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi'ndeki parktan denize atık suyun aktığı görüntülerin sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

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