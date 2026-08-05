Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Derviş Zaim oldu

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek.



Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 24-31 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.



Bu yılki festivalin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı olarak yazar, yönetmen ve yapımcı Zaim, görev alacak.



Filmlerinin senaryolarını kaleme almasının yanı sıra çoğu filminin de yapımcılık görevini üstlenen Zaim, sinemanın yanı sıra edebiyat alanında da üretimlerini sürdürüyor. Zaim, "Ares Harikalar Diyarında" adlı romanıyla 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görüldü.



Sinema ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra 2024'te Berzah ve 2025'te Ayna adlı çağdaş sanat enstalasyonlarını gerçekleştiren Zaim, ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen yapımlarından ödüller kazandı.



Festivalin Ulusal Yarışmaları'na başvurular, Altın Portakal'ın resmi internet sitesi üzerinden 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.



Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon lira olarak açıklandı.

