Serikspor ilk etap kampını tamamladı

Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serikspor Futbol A.Ş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.



Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yaklaşık 10 gün süren kamp boyunca yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü. Kampın tamamlanmasının ardından futbolculara ikinci etap çalışmalarına kadar 3 gün izin verildi.



Serikspor'un Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampı ise 8 Ağustos Cumartesi günü yine teknik direktör Biçer yönetiminde başlayacak.



Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Serikspor'da önemli transfer hamleleri de gerçekleştirildi.



Eski futbolcularından Alican Tez, Sportif Direktörlük görevine getirilirken, kamp sürecinde Biçer ve Futbol Şube Sorumlusu Alican Tez'in koordinasyonunda birçok futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Yeşil-beyazlı ekip, Erhan Çelenk, Mehmet Demirözü, Sadık Çiftpınar, Sadık Baş, Musa Caner Aktaş, Metin Uçar, Harun Alpsoy, Siraç Susancak, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz ve Muhammed Fatih Yıldırım'ı kadrosuna kattı.



Öte yandan Serikspor Futbol A.Ş.'nin mevcut transfer yasağının kaldırılması için de çalışmalar sürüyor.



