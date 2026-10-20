Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yılı 103 sanatçının eseriyle kutlanıyor

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103 Sanatçı 103 Eser" karma sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında gerçekleştirilen sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Türkiye'nin ve farklı ülkelerin sanatçılarını ortak bir platformda buluşturan sergide, 103 sanatçının hazırladığı 103 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi koordinatörü Yeşim Ertan, AA muhabirine, Cumhuriyeti sanatla selamladıklarını ve bununla gurur duyduklarını belirtti.

Dördüncüsü düzenlenen serginin Cumhuriyet'in 103 yıllık birikimine saygı duruşu niteliği taşıdığını dile getiren Ertan, sanatın ortak hafızayı güçlendiren önemli kültürel araçlardan biri olduğunu vurguladı.

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Sergi küratörü Begüm Berber de her yıl yapılan sergiye yeni sanatçıların eklendiğini söyledi.

Sergide çeşitliliği önemsediklerini anlatan Berber, şunları kaydetti:

"Heykel, seramik, resim, suluboya yapan sanatçılarımız var. Sanatçılarımız metal, mermer, atıklardan yapılan seramikten yapılan heykeller de yapıyorlar. Aynı zamanda resim alanında sergilenenler yağlı boya, suluboya tablolarımız var. Tezhip gibi geleneksel sanatların da yer aldığı bir sergi bu. Çeşitliliğe önem veriyoruz ve aslında kentte yaşayan insanların sanat ekolü olarak neyi takip ettiğini ve nelere değer verdiklerini görmeye çalışıyoruz bu sergide."

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Berber, etkinlikle Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

- Sanatçı ailenin eserleri de sergide yer aldı

Antalya'nın "Sanatçı Aile"si olarak bilinen Sarı ailesinin eserleri de sanatseverlerle buluştu.

Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, ailece sergiye katılmanın kendileri için onur ve mutluluk verici olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in asırlar boyunca yaşatılması için sanatçılara düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini dikkati çeken Sarı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mozaik sanatçısı Nejla Sarı da Cumhuriyet'in değerlerinin sanat aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

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Gözde Sarı ise resim ve heykel alanındaki çalışmalarını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen sergide sanatseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Açılışa, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.