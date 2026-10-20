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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti Başkan ve meclis üyeleri bağımsız olarak görevlerini sürdürme kararı aldı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor"

        Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti Başkan ve meclis üyeleri bağımsız olarak görevlerini sürdürme kararı aldı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor"

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti Başkan ve meclis üyeleri bağımsız olarak görevlerini sürdürme kararı aldı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor"

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

        İlçenin her mahallesine hizmet ulaştırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Kemer'in geleceği için çalışmanın ortak amaçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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