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        Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti

        Antalya'da, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti

        Antalya'da, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

        Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi her zaman en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

        Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyesi ile CHP üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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