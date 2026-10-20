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        Antalya'da fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgasında 5 tutuklama

        Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Antalya'da fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgasında 5 tutuklama

        Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerden H.S., D.Ö., K.S., M.E. ve S.E. tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli savcılık sorgusunun ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

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        Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        İlk operasyon 3 Temmuz'da düzenlenmişti

        Soruşturma kapsamında ilk operasyon 3 Temmuz 2026'da düzenlenmişti. 1 Eylül'de gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda ise Antalya'da 6, İstanbul'da 1 olmak üzere 7 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden Ö.B. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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