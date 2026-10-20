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        Serik'te trafik kazasına karışan 3 araçta hasar oluştu

        Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Serik'te trafik kazasına karışan 3 araçta hasar oluştu

        Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hasar meydana geldi.

        Antalya-Alanya D-400 kara yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 plakalı otomobil ve 07 MBG 29 plakalı otomobil çarpıştı.

        Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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