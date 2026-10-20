Serik'te trafik kazasına karışan 3 araçta hasar oluştu

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 plakalı otomobil ve 07 MBG 29 plakalı otomobil çarpıştı.

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