Akdeniz Üniveristesi'nde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını öğrencilere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını tanıtmak amaçlı düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, kampüs içerisinde Şenlik Alanı'nda gerçekleştirildi. 142 topluluktan oluşan ve üç gün sürecek olan Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri'nin açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Esra Cenkci, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Uyar, birim daire başkanları, müdürler ve çok sayıda farklı fakültelerden öğrenciler katıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın pasta kesmesiyle başlayan tanıtım günlerinde 3 gün boyunca öğrenciler, farklı sosyal etkinliklerle dolu aktivitelerde bulunacak.

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Teknofest'te ödül alan öğrencilere belge

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, TEKNOFEST 2026'da iki ayrı yarışmada ödül kazanarak büyük bir başarı gösteren Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan MINYATUR Takımına teşekkür belgesi takdim etti. MİNYATUR Takım, TEKNOFEST 2026 Çip Tasarımı Yarışması'nın Mikrodenetleyici Kategorisi'nde üçüncülük ödülüne ve Yapay Zekâ Yarışması'nda ise Yenilikçi Yazılım Ödülü'ne layık görülmüştü. Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden takım kaptanı Serhat İnce ile Eren Turhan ve Nazmi Aytunç Tunçay'ın yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri İbrahim Gül ve Mert Kamarlı'dan oluşan takıma Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan belge takdim ederek yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

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Rektör Özkan standları tek tek gezdi

Öğrenci topluluklarının stantlarını tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek topluluk tanıtım günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Stantlarını ziyaretinin ardından Rektör Özkan, şenlik alanında eğlenen öğrencilerle halay çekerek alanda bulunan Kızılay Aşevi aracından dağıtılan tavuklu pilav ve ayranı öğrencilere dağıttı.