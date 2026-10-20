Manavgat'ta inşa edilecek 2 okul için protokol imzalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek 2 okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılacak 32 derslikli Feriha Berksoy Ortaokulu ile Feriha Berksoy İlkokulu için Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz ile hayırseverler Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç katıldı.

Programda, Sorkun Mahallesi'nde 6 bin 661 metrekare inşaat alanına sahip olacak ortaokul ile Pazarcı Mahallesi'nde yapılacak 6 bin 316 metrekarelik ilkokulun inşasına ilişkin protokol imzalandı.

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Okullar, saha tanzimi ve çevre duvarlarıyla birlikte tamamlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.