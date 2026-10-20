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        Konyaaltı sahillerinde plastik atıklara karşı yeni proje

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve kıyıların korunmasına amacıyla Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi ile plastik atıkların denize ulaşmasının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Konyaaltı sahillerinde plastik atıklara karşı yeni proje

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve kıyıların korunmasına amacıyla Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi ile plastik atıkların denize ulaşmasının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve doğanın korunması konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi'nin de dahil olduğu Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi kapsamında, sahillerdeki plastik atıkların denize ulaşmadan toplanması, kayıt altına alınması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılması amaçlanıyor. Projeyle aynı zamanda toplumda çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

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        Plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Şube Müdürü Mekke Yıldız, sıfır atık ve sahillerin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı ile imzaladığımız protokol kapsamında Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Projemizle sahillerimizdeki plastik atıkların denize ulaşmasını önlemeyi, toplanan atıkları kayıt altına alarak geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Mavi Bayraklı plajlar korunacak

        Antalya'nın doğal güzelliklerinin ve mavi bayraklı plajlarının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Mekke Yıldız, "Denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Atık kapanlarımız, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'miz ve deniz süpürgelerimizle deniz kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışmalarımızla da deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayraklı plajlarımızın temizliğini ve doğal güzelliklerimizin korunmasını önemsiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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        Deniz kirliliği ile çok önlü mücadele

        Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve kıyıların korunması amacıyla farklı alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Deniz yüzeyindeki atıkların temizlenmesinde deniz süpürgeleri kullanılırken, atık kapanları ve Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile deniz kirliliğiyle mücadele ediliyor. Deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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