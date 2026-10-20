Antalya'da fuhuş soruşturması çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüphelilerden H.S, D.Ö, K.S, M.E. ve S.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
- Olay
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.
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