Antalya'da fuhuş soruşturması çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüphelilerden H.S, D.Ö, K.S, M.E. ve S.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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