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        Antalya'da fuhuş soruşturması çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Antalya'da fuhuş soruşturması çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüphelilerden H.S, D.Ö, K.S, M.E. ve S.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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        - Olay

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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