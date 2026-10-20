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        Serik'te 3 araçlı zincirleme kaza

        Antalya'nın Serik ilçesinde D400 kara yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Serik'te 3 araçlı zincirleme kaza

        Antalya'nın Serik ilçesinde D400 kara yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaza, AntalyaAlanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 BZG 281 plakalı kamyonet ile 07 MSG 54 ve 07 MBG 29 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun sağ tarafındaki kaldırıma, iki otomobil ise refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi.

        Trafik tek şeritten sağlandı

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine araç trafiğine kapanırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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