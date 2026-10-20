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        ALKÜ'lü akademisyenler havacılığı kitaba taşıdı

        ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap yayımlandı. Eserin, akademi ile havacılık sektörü arasındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, havacılık yönetimi alanındaki akademik bilgi birikimine katkı sunacak yeni bir çalışmaya imza attı. Fakültenin öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Kaya'nın editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap, okuyucularla buluştu. Havacılık yönetimi alanına yönelik hazırlanan eser, akademisyenler ve sektör temsilcileri için başvurulabilecek kaynaklar arasında yer almayı amaçlıyor. Kitabın, havacılık sektörünün yönetim boyutuna ilişkin akademik çalışmaların gelişmesine ve alandaki bilgi birikiminin paylaşılmasına katkı sunması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        ALKÜ'lü akademisyenler havacılığı kitaba taşıdı

        ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap yayımlandı. Eserin, akademi ile havacılık sektörü arasındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, havacılık yönetimi alanındaki akademik bilgi birikimine katkı sunacak yeni bir çalışmaya imza attı. Fakültenin öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Kaya’nın editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap, okuyucularla buluştu. Havacılık yönetimi alanına yönelik hazırlanan eser, akademisyenler ve sektör temsilcileri için başvurulabilecek kaynaklar arasında yer almayı amaçlıyor. Kitabın, havacılık sektörünün yönetim boyutuna ilişkin akademik çalışmaların gelişmesine ve alandaki bilgi birikiminin paylaşılmasına katkı sunması bekleniyor.

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        Üniversitesektör iş birliğine katkı

        "Havacılık Yönetimi 360" kitabının yayımlanmasıyla birlikte, üniversitede üretilen akademik bilginin sektörün uygulama alanlarıyla buluşturulması da hedefleniyor. Bu kapsamda eser, ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin dış paydaşları arasında bulunan TAV GazipaşaAlanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan’a takdim edildi. Gerçekleştirilen buluşma, üniversite ile havacılık sektörü arasındaki iletişimin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Akademik çalışmaların sektör temsilcileriyle paylaşılması, teorik bilgi ile saha deneyimi arasında bağ kurulmasına ve havacılık yönetimi alanındaki gelişmelerin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesine imkân sağlıyor.

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        Gazipaşa’nın havacılık alanındaki konumuna katkı

        Gazipaşa’da faaliyet gösteren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin akademik yayın çalışmaları, ilçenin havacılık alanındaki eğitim ve bilim faaliyetleri açısından da önem taşıyor. Üniversite bünyesinde hazırlanan bilimsel eserler, akademik bilgi üretiminin desteklenmesine katkı sunarken sektörle kurulan ilişkilerin güçlendirilmesine de zemin hazırlıyor. "Havacılık Yönetimi 360" kitabının, havacılık yönetimi alanında çalışan akademisyenler ve sektör profesyonelleri için yararlanılabilecek bir kaynak olması amaçlanıyor. ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ise akademik üretimi teşvik eden ve havacılık sektörüyle iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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