Altın Portakal biletleri yoğun ilgi görüyor AKM önünde uzun kuyruklar oluştu

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek filmlerin biletleri satışa sunuldu. Biletix üzerinden satışa çıkan filmlerin birçoğunda biletler kısa sürede tükenirken, artan talep üzerine ek seanslar açıldı. Biletlerini gişeden almak isteyen vatandaşlar ise Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği 63.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterim takviminin yayınlanmasıyla birlikte satışa çıkan film biletlerine yoğun talep yaşanıyor. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği filmler için bilet satışı Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sinemaseverler gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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"Altın Portakal’ın heyecanını her yıl yaşıyorum"

Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni her yıl heyecanla beklediğini ve etkinlikleri kaçırmadığını söyleyen Eyüp Çakmak, "Bu heyecana ortak olmak çok güzel bir duygu. Gün boyunca bazen üç, bazen dört film izlediğimiz oluyor. Özellikle söyleşiler çok güzel geçiyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde bilet fiyatlarını oldukça makul buluyorum. Sanatçılarla birebir görüşmek, fikirlerini dinlemek ve aynı ortamda bulunmak benim için çok değerli. Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin "Daima" temasına da değinen Çakmak, "Festivalin aralıksız ve sürekli devam edeceğine yönelik bir mesaj verilmesi çok güzel" diye konuştu.

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"Festival için çok heyecanlıyım"

Festivalin filmlerini ilgiyle takip eden Ekin Deniz Kaya, "Çok heyecanlıyım. Üç film seçtim ve izlemeyi hedefliyorum. Umarım festival hepimiz için güzel geçer. Festivalin uzun yıllara dayanması, bizlere ışık tutuyor" dedi.

"Festival, sosyal hayata katılmamıza vesile oluyor"

Festival için heyecanlı olduğunu belirten Meryem Kaya ise, festivalin özellikle ileri yaştaki vatandaşlar için önemli bir sosyal etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel. Bizim gibi yaşı ilerlemiş insanlar için evden çıkmaya ve sosyal hayata katılmaya vesile oluyor. Bilet fiyatları da her zaman uygun. Filmleri kızım seçiyor; kendisi filmleri takip ediyor, araştırıyor ve genellikle ödül almış yapımları tercih ediyor" diye konuştu.

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"Sinema, yaşamın bir yansımasını bize aktarıyor"

Seher İren ise festivale her yıl katıldığını ve bir sonraki yılı heyecanla beklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Her sene geliyorum ve bir sonraki seneyi iple çekiyorum. Festivalden büyük keyif alıyorum. Bir filmi ilk kez izlemenin ayrı bir heyecanı var. Ayrıca sanatçıları görmeyi de çok istiyorum. Gerçekten güzel ve sanatsal açıdan çok kaliteli bir etkinlik. Sinema, aslında yaşamın bir yansımasını bize aktarıyor. İzlediğimiz filmler sayesinde bazen dersler çıkarıyor, daha önce üzerinde düşünmediğimiz konuları sorgulamaya başlıyoruz. Sunulan hizmetlerden gerçekten çok memnunum" dedi.

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Festival bilet fiyatları tam 50 TL, indirimli 20 TL satışa sunulurken, sinemaseverler izlemek istedikleri filmleri seçerek biletlerini aldı.