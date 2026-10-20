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        Antalya'da Çin Büyükelçiliğinin desteğiyle 20 içme suyu istasyonu açıldı

        Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Çin Büyükelçiliği işbirliğiyle 20 içme suyu istasyonunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Antalya'da Çin Büyükelçiliğinin desteğiyle 20 içme suyu istasyonu açıldı

        Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Çin Büyükelçiliği işbirliğiyle 20 içme suyu istasyonunun açılışı yapıldı.

        Muratpaşa ilçesi Düden Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, beraberindeki heyet ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizi korumak için geliştirilen bir eylem planı olduğunu ve bu çerçevede denizi korumaya yönelik pek çok bileşen barındırdığını söyledi.

        Bu kapsamda kirliliğin kaynaktan azaltılması ilkesinin benimsendiğini belirten Şahin, "Bunun için depozito makinelerinin geliştirilmesi konusunda çok önemli çabalar gösterdik. Nitekim Türkiye Çevre Vakfı ve Çevre Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Antalya'da çok sayıda noktada bu depozito makineleri çalışıyor. Bu konuda Antalya Türkiye'nin bir numarası konumunda, bununla da ayrıca gurur duyuyoruz ve vatandaşların ilgisine teşekkür ederim." dedi.

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        Tek kullanımlık pet şişe kullanımının olabildiğince azaltılması konusunda vatandaşlara bir bilinç kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Şahin, bu kapsamda sebil ve çeşme kültürünü tekrar canlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

        Kent merkezinde 35 noktada içme suyu istasyonlarını devreye aldıklarını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

        "Bu çalışmalarımızdan haberdar olan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bizimle temas kurdu. Yaptığımız çalışmalar sınırlar ötesi çalışmalar. Yani bu coğrafya sadece bize ait değil insanlık ailesinin bir parçası. Dolayısıyla onlar da çevre duyarlılığımıza ve çevreyi korumayla ilgili faaliyetlerimize destek olmak istediler. Kendileri de 20 içme suyu istasyonunu finanse edebileceklerini bize ifade ettiler. Gerekli izinleri hem Dışişleri Bakanlığımızdan hem İçişleri Bakanlığımızdan almak suretiyle bu işi gerçekleştirdik. 20 içme suyu istasyonunu Çin Halk Cumhuriyeti'nin finansmanıyla yerleştirdik. Böylece şu anda 55 içme suyu istasyonumuz olmuş oldu."

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        Şahin, plastik kullanımı azaltılırsa toplama ve dönüştürme sürecinde sorunun kaynağında çözüleceğini ifade etti.

        Büyükelçi Xuebin ise Antalya'da olmaktan ve içme suyu istasyonlarının açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Antalya Valiliğine verdikleri desteklerin kendileri için de çok değerli olduğunu belirten Xuebin, "Bu destekler Türkiye ve Çin dostluğu, sıfır atık için de çok önemli. Bu sene COP31 Antalya'da düzenlenecek. Çin buna çok önem veriyor ve Çin'den Antalya'ya bir heyet gelecek. Umarım ki bu COP31 sürecinde Çin, Türkiye ile başarılı işler yapacak. Dünya çevre sorununa birlikte çözüm bulabiliriz." diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından içme suyu istasyonlarının açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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