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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde İdris Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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