Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 20.10.2026 - 21:35 Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde İdris Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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