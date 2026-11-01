63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Taş ve Tüy", En İyi Film Ödülü dahil 6 ödül kazandı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk, "Ödülü Nazire'ye ilham veren kadına, anneme armağan ediyorum" dedi. Törende ayrıca Bir Anne Hakkında filminde rol alan 12 yaşındaki çocuk oyuncu, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. En İyi Film ödülünü almak üzere sahneye çıkan yönetmen ise Artakalan filmiyle Yeşim Ustaoğlu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. 24 Ekim'de geleneksel festival kortejiyle başlayan, Onur, Sinema Emek ve Genç Sinemacı Başarı ödüllerinin verildiği açılış töreniyle devam eden festivalin kapanışına, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemasever katıldı. Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunduğu gecede sahne performansları da yer aldı. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde 12, Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde 13 film yarıştı.

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"Altın Portakal, bu ülkenin hafızasıdır"

Ödüllerin açıklanmasından önce sahneye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Festival Başkanı Büşra Dirgen Özdemir, Altın Portakal'ın 63 yıllık mirasına dikkat çekti. Altın Portakal'ı, sinemanın ışığını, sanatın birleştirici gücünü ve kültürel belleği yaşatma kararlılıklarının süreceğini belirten Özdemir, Antalya'nın geleceğe umutla bakan bir şehir olduğunu söyledi. Antalya'nın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğini ifade eden Özdemir, "Bu topraklar güneşiyle, deniziyle, insanıyla olduğu kadar sanatıyla da büyüktür. Altın Portakal, bu ülkenin hafızasıdır. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikâyesidir. Antalya'nın kalbinde atan bu festival, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir. İşte Altın Portakal'ın gerçek mirası da budur: Geçmişin ışığını geleceğe taşımak" diye konuştu.

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"Her filmin biricikliğine ve beğenilen her film için harcanan emeğe saygı duyuyoruz"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, sinemanın toplumsal olayları yansıtan ve kitleleri harekete geçirme gücü bulunan bir araç olduğunu belirterek, "Sinema, malum yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumsal olayları yansıtan bir ayna ve kitleleri harekete geçirme gücü olan güçlü bir araçtır" dedi.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı çok boyutlu krizler karşısında sinemanın empatiyi geliştirme, farkındalığı artırma ve manevi dünyayı koruma işlevlerine dikkat çeken Zaim, modern insanın yabancılaşma sorununun aşılmasında da sinemanın rolüne değindi. Festivalde toplumsal sorunları ele alan, farklı anlatım biçimlerini deneyen, görünmeyeni görünür kılan ve önyargıları kıran filmlerle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Zaim, bu filmlerin toplumun yüzleşmekten korktuğu travmaları beyaz perdeye taşıyarak ortak bir yüzleşme ve iyileşme alanı sağlayabileceğini söyledi. Zaim, "Ödül alsın ya da almasın, karşımıza getirilen her filmin biricikliğine ve beğenilen her film için harcanan emeğe saygı duyuyoruz. Her jüri gibi biz de kendi iç dünyamız içinde ulusal yarışmadaki 12 filmi değerlendirmeye çalıştık. Bir haftalık izleme sürecinin sonunda ortak ama öznel bir karar aldık. Kaçınılmaz olarak bazı filmler, değerlendirmemizde ön sıralara yerleşti" ifadelerini kullandı.

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Sinemanın sorunları doğrudan çözmese de kamuoyu oluşturduğunu, empatiyi geliştirdiğini ve insanların harekete geçmesini sağlayacak entelektüel ve duygusal bir zemin hazırladığını belirten Zaim, bir sorunun çözümünde ilk adımın onu anlamak ve görünür kılmak olduğunu söyledi. Sinemanın geleceğinin bu temel işlevler unutulmadan şekillendirilmesi gerektiğini ifade eden Zaim, "Nice sorunlarla boğuşan günümüz dünyasında savaşı, yıkımı ve silah seslerini asla savunamayız. Yaşasın dünya sineması diyorum ve yaşasın içimizi aydınlatan sanat" dedi.

"Ödülü Nazire'ye ilham veren kadına, anneme armağan ediyorum"

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Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde En İyi Film Ödülü, Ragıp Türk'ün yönettiği "Taş ve Tüy" filminin oldu. Konuşmasında 2003 yılında müzisyen olmak için İstanbul'a geldiğini anlatan Türk, öğrenciliğin imkanlarından yararlanmak amacıyla üniversite sınavına girdiğini ve İstanbul Üniversitesinde sinema televizyon eğitimi almaya başladığını söyledi. Okula başladığında sinema yapma düşüncesinin bulunmadığını belirten Türk, birkaç yıl sonra müzisyen olarak tutunamadığı ve işsiz olduğu dönemde tesadüfen bir film setinde iş bulduğunu anlattı. Bu sette yönetmeni gözlemlediğini ve yönetmen olmaya karar verdiğini söyleyen Türk, "Bana ilham olan Yeşim Ustaoğlu oldu. Verdiğiniz ilham için ilk önce size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Meslektaşı ve yoldaşı olan arkadaşına, kız kardeşine, yapımcısına, oyunculara ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Türk, "Gerçekten bana inandılar. Birlikte yola çıkarken gerçekten imkanlarımız çok kısıtlıydı. Hepsi gerçekten yüreğini koydu. Hepsine çok teşekkür ediyorum oyuncu arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Kalbim hep sizinle. Ödülü Nazire'ye ilham veren kadına, anneme armağan ediyorum" diye konuştu.

En İyi Film dahil 6 ödül kazanan "Taş ve Tüy" ile Ragıp Türk, En İyi Senaryo Ödülü'nü de aldı. Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü ile Film Yönetmenleri Derneğinin Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde verdiği En İyi Film Ödülü de "Taş ve Tüy"e verildi. Cahide Sonku Kadın Emek Ödülü'nün sahibi ise bu filmdeki çalışmasıyla Melda Tuzluca oldu. En İyi Kurgu Ödülü, "Taş ve Tüy" filminden Naim Kanat ile "Kadim Mavi" filminden Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel'e verildi.

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12 yaşındaki oyuncuya ödül

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise "Bir Anne Hakkında" filminde rol alan 12 yaşındaki Duygu Köse aldı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, "Cinlerin Düğünü" filmindeki performanslarıyla İlhan Şen ve Erol Babaoğlu'na verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, "Artakalan" filmindeki performansıyla Öykü Karayel kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, "Hakikatin Ölümü" filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat'ın oldu. Fırat ve Günsür, film ekibine ve ailelerine teşekkür etti. Fırat, "Hakikatin ölmediği, kimseyi karanlıkta bırakmadığımız ve vicdanımızla yaşadığımız" ifadelerini kullandı. Günsür ise, "Güzel günler gelecek, biz bunların filmini yapmaya devam edeceğiz. Bunu yeni jenerasyonlara anlatmak lazım. Biz buradayız, film yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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En İyi Film ödülünü almak üzere sahneye çıkan yönetmen ise Artakalan filmiyle Yeşim Ustaoğlu oldu. Ustaoğlu'na ödülü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim tarafından verilirken, Ustaoğlu ekibine teşekkür etti.

Ulusal yarışmanın diğer ödülleri

En İyi Film Müziği Ödülü, "Kadim Mavi" filminin müziklerini hazırlayan Can Kuman'a verildi. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü "Artakalan" filmiyle Kırıl Prodonov alırken, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nün sahipleri aynı filmdeki çalışmalarıyla Osman Özcan ve Görkem Canbolat oldu. Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, Büşra Bülbül'ün yönettiği "Bir Anne Hakkında" filmine verildi. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü ise "Kadim Mavi" kazandı.

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Belgesel, kısa metraj ve öğrenci filmleri ödülleri

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, Çağatay Yurt'un yönettiği "Kül ve Tuz" filmine verildi. En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Arda Sarıgül'ün yönettiği "Mükellef" aldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Porkatal" filmiyle Sis Gürdal, Jüri Özel Ödülü'nü "Anaokulu" filmiyle Melis Balcı kazandı. En İyi Kısa Film Ödülü ise Soner Alan'ın "Kısa Akıl" filmine verildi.

Üçüncü kez düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, "Dünya Günü Kutlu Olsun" filmiyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Selin Toprak'ın oldu. En İyi Film Ödülü'nü ise "Dostlar Sağolsun" filmiyle İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Orhan Kemal Kartalı aldı.

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Uluslararası yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası yarışmada En İyi Film Ödülü, George Ovashvili'nin yönettiği "Babalarımdan Biri Var" filmine verildi. "The Riverstone" filmindeki performanslarıyla Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sirikumara, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "6 Haftalık Veda" filmiyle Magdalena Laubisch aldı. En İyi Yönetmen Ödülü, "Nehir Treni" filminin yönetmenleri Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale'ye verildi. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise "Minotor" oldu. Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü, "Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan" filmine verildi.

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül kazanan isimlerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.