Altın Portakal Film Festivali ödül töreni öncesi kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni ve kapanış töreni öncesi kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın usta isimlerini ve yeni yeteneklerini Antalya'da buluşturdu. 2431 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin bugün saat 19.00'da başlayan kapanış galası ve ödül töreni, Cam Piramit'te gerçekleşti. Kapanış galası ve ödül törenine giden yoldaki kırmızı halı ritüeli yine sinemanın usta isimleri ve yeni yeteneklerinin şıklık yarışına sahne oldu. Görkemli gecede Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, usta oyuncu Şevket Çoruh, Jüri Başkanı Derviş Zaim'in yanı sıra Meryem Uzerli, Demet Özdemir, Timur Acar, Nejat İşler gibi birçok ünlü isim yer aldı.

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Kırmızı halı geçişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan festivalin Jüri Başkanı Derviş Zaim, "Biz burada olmaktan çok mutluyuz. İyi bir kimya oluşturduk, sonuçlarını göreceksiniz. Bence güzel bir yelpaze oldu" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise, bugün perdeyi 63. kez aralamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "En heyecanlı gündeyiz bugün, Altın Portakal kapanış törenindeyiz. Geçmişten aldığımız köklü mirası geleceğe taşıyoruz. 63. yılın gururunu yaşıyoruz. 8 gün boyunca Antalya sinemaya doydu. Sanat emekçilerimiz ve sanat buradaydı. Antalya, festivaline çok kıymet veriyor. Buranın çok farklı bir izleyici kitlesi var. Sordukları sorular ve takipleriyle, daha satışa çıkar çıkmaz tükenmiş biletleriyle festival coşkusu şehirde yaşandı. Az sonra değerli jürilerimizin değerlendirmelerini heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Altın Portakal Film Festivali'ne ilk kez katıldığı için heyecanlı olduğunu ve kendisi için muhteşem bir deneyim olacağını söyleyen oyuncu Demet Özdemir, "Çünkü ben ilk kez katılıyorum ve önemini, değerini çok iyi biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Meryem Uzerli ise festivalin başlangıcında çok yoğun olacağı için sürecin kendisini korkuttuğunu anlatarak, "Fakat sonra o kadar eğlendik ve farklı filmler izledik, o kadar farklı dünyalara girdik ki ruhumuzu doldurdu, besledi. Herkesin ödüllerini konuştuktan sonra çok mutlu olduk. Bu Türkiye'nin en eski ve köklü festivali olduğu için gurur verici. Biz burada süper bir ekiple beraberiz. Çok heyecanlıyız; kazanan kişiler neler hissedecek, çok mutlu olacaklar inşallah" dedi.