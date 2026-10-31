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        Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali başladı Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefler Antalya'da bir araya geldi

        Antalya'da 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya), Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefleri bir araya getirdi. Festivalde yaklaşık 3 bine yakın şef katılım sağlarken, organizasyonun ana sponsorlarından Tahsildaroğlu da etkinlikte yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali başladı Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefler Antalya'da bir araya geldi

        Antalya'da 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya), Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefleri bir araya getirdi. Festivalde yaklaşık 3 bine yakın şef katılım sağlarken, organizasyonun ana sponsorlarından Tahsildaroğlu da etkinlikte yer aldı.

        Antalya'da 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya), Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefleri ve gastronomi şeflerini bir araya getirdi. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık 3 bine yakın yerli ve yabancı yarışmacılar katılım sağladı. Organizasyonun ana sponsorlarından Tahsildaroğlu da etkinlikte yer aldı. Festivalin sponsorlarından Tahsildaroğlu adına etkinliğe katılan Şef Muzaffer Avcı, festivalin Antalya ve Türk turizmi açısından önemini, yerli üretimin gastronomi sektöründeki yerini ve Tahsildaroğlu'nun organizasyona katkılarını anlattı.

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        "Antalya ve Türk turizmi için önemli"

        Festivalin Avrupa ve Orta Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yarışmacıları ağırladığını belirten Avcı, organizasyonun Antalya ve Türk turizmine katkı sağladığını söyledi.

        Avcı, "7'ncisini düzenlediğimiz bir Gastro Antalya Festivalimiz var. Dünyanın her yerinden özellikle Avrupa'dan, Orta Avrupa'dan gelen yarışmacılarımız var. bu da hem Antalya için hem Antalya turizmi için hem Türk turizmi için bizim için Muhteşem bir şey yani. Şimdi yerli üretim diyoruz. Her zaman da bunu söyledik. Yerli üretimin memleketin ayrı bir zaten. Bu altın topraklarda üretemediğimiz hiçbir şey yok aslında bak. Sadece bunun PR tarafıyla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Tahsildaroğlu da bunu çok iyi yapanlardan bir tanesi" dedi.

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        "Tahsildaroğlu ile dünyaya açılacağız"

        Tahsildaroğlu ile kendisinin ve bağlı bulunduğu derneklerin çeşitli organizasyonlarda birlikte çalıştığını belirten Şef Muzaffer Avcı,"Tahsildaroğlu bu zamana kadar hem şahsım olarak hem de derneklerimiz olarak Türkiye'de birçok operasyonu Tahsiloğlu'yla yapıyoruz. Tahsildaroğlu, Makedonya'dan göçüp üçüncü nesne kadar ulaştırmış, kendini bununla alakalı geliştirmiş, hala da kendini geliştirmeye devam eden bir firma. Dolayısıyla hem kendisine katkı değer koydukça biz şeflere de doğru tüketimi, doğru üretimi faydası da fazlasıyla var" şeklinde konuştu.

        Firmanın kendisini geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Avcı, Tahsildaroğlu'nun şeflere doğru üretim ve tüketim konusunda katkı sağladığını belirterek, "Onlarla birlikte dünyaya açılacağız, onlarla birlikte yola devam edeceğiz" dedi.

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        "Festivalde 3 bine yakın şef ve şef adayı"

        Festival alanında yaklaşık 600 profesyonel şefin bulunduğunu aktaran Avcı, "Şu an bu alanda bulunan yaklaşık altı yüz profesyonel şefimiz var. Bununla birlikte profesyonelliğe adım atacak gençlerimiz var. Hem Türk hem de yabancı yarışmacı adaylarımız var burada. Onlarla birlikte üç bine yakın beyaz üniformalı, şef ve şef adaylarımız var. yarışmacı yüzlerinden bir tanesi de benim. Bugün Tahsildaroğlu'yla birlikteyiz burada" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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