Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da ortopedi uzmanları 3 ameliyatı canlı yayında gerçekleştirdi

        Antalya'da ortopedi uzmanları 3 ameliyatı canlı yayında gerçekleştirdi

        Antalya'da düzenlenen 5. Omuz Canlı Cerrahi Sempozyumu ve Kadavrada Omuz Artroskopisi Eğitim Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 3 omuz ameliyatı, hekimlere canlı yayında aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Antalya'da ortopedi uzmanları 3 ameliyatı canlı yayında gerçekleştirdi

        Antalya'da düzenlenen 5. Omuz Canlı Cerrahi Sempozyumu ve Kadavrada Omuz Artroskopisi Eğitim Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 3 omuz ameliyatı, hekimlere canlı yayında aktarıldı.

        Antalya Amerikan Hastanesince düzenlenen sempozyum, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde başladı.

        Etkinlik kapsamında, Antalya Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören üç hastaya, güncel cerrahi yöntemler kullanılarak omuz operasyonları yapıldı.

        Ameliyathanelere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla canlı yayımlanan operasyonlar, sempozyuma katılan ortopedi uzmanları tarafından eş zamanlı takip edildi.

        Hekimler, operasyonları izlerken ameliyatı gerçekleştiren doktorlara anlık sorular yönelterek cerrahi süreçler hakkında bilgi aldı.

        REKLAM

        - Bu ameliyatlar özellikli operasyonlar

        Sempozyum ve Eğitim Toplantısı Başkanı Prof. Dr. Baver Acar, AA muhabirine, etkinlik kapsamında omuz cerrahisine yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ameliyatların alanında uzman ve deneyimli hekimler tarafından yapıldığını belirten Acar, operasyonların yaklaşık birer saat sürdüğünü ifade etti.

        Canlı cerrahi uygulamalarının hekimlerin deneyimlerini paylaşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Bu ameliyatlar özellikli operasyonlar. Ameliyat sırasında bazen ister istemez bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Alanında eğitimli hocalarımız bu sorunlarla karşılaştığında nasıl çözümler üretiyor, deneyimlerini paylaştılar." dedi.

        REKLAM

        Acar, genç hekimlerin de bu tecrübelerden faydalanarak kendi cerrahi operasyonlarında bunları uygulayabildiğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Antalya'da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçiri...
        Antalya'da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçiri...
        Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan üç kentte kapalı gişe
        Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan üç kentte kapalı gişe
        12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi
        12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi
        Akdeniz Üniversitesinde "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" düzenlenece...
        Akdeniz Üniversitesinde "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" düzenlenece...
        Altın Portakal'da görüntü yönetmenliği ve senaryo üzerine iki ayrı söyleşi...
        Altın Portakal'da görüntü yönetmenliği ve senaryo üzerine iki ayrı söyleşi...
        Türk ve Dünya sinemasının yıldızları, yarışma bölümlerinde seyirciyle buluş...
        Türk ve Dünya sinemasının yıldızları, yarışma bölümlerinde seyirciyle buluş...