Akdeniz Üniversitesinde "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" düzenlenecek
Akdeniz Üniversitesinde, akademisyenler ve öğrencilere yönelik "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" gerçekleştirilecek.
Akdeniz Üniversitesinde, akademisyenler ve öğrencilere yönelik "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" gerçekleştirilecek.
Biyoloji, tıp ve mühendislik alanlarındaki matematiksel modelleme yaklaşımlarının ele alınacağı program, 3 Kasım'da Fen Fakültesi B Blok Konferans Salonu'nda yapılacak.
Seminer kapsamında, Missouri University of Science and Technology, Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Prof. Dr. Elvan Akın, "When Time Matters: Mathematical Modeling Across Biology, Medicine and Engineering" başlıklı sunum gerçekleştirecek.
Etkinlikle, bilimsel bilgi paylaşımının ve disiplinlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor.
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