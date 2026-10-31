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        Likya Yolu'nda kaybolan Alman turistin cansız bedeni bulundu

        Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Likya Yolu'nda kaybolan Alman turistin cansız bedeni bulundu

        Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı.

        Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Newrzella'dan 14 Ekim'den itibaren haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.

        Yakınlarının sosyal medyadan da yardım çağrısında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalara AKUT'un Kaş-Kalkan ekibi de katıldı.

        Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazide yapılan aramalarda, Newrzella'nın cansız bedeni Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında bulundu.

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        Yürüyüş güzergahının dışında, denize yaklaşık 700-800 metre mesafedeki kayalık alanda bulunan cesedin üzerinden çıkan kimliğin Alman turiste ait olduğu değerlendirildi.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı, ailesine haber verildiğini belirterek, kesin kimlik tespitinin otopsi işlemlerinin ardından yapılacağını bildirdi.

        Bağlı, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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