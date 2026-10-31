Likya Yolu'nda kaybolan Alman turistin cansız bedeni bulundu

Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazide yapılan aramalarda, Newrzella'nın cansız bedeni Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında bulundu.

Yakınlarının sosyal medyadan da yardım çağrısında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalara AKUT'un Kaş-Kalkan ekibi de katıldı.

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Newrzella'dan 14 Ekim'den itibaren haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.

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